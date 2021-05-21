ЦБ объяснил замедление роста цен на продукты в апреле
Темпы роста цен на продовольственные товары в апреле замедлились в годовом выражении из-за того, что в тот же месяц 2020 г. наблюдалось резкое подорожание макарон, круп, мяса и цитрусовых, говорится в сообщении Банка России.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в апреле составила 5,53% после рекордных с 2016 г. 5,79% в марте. Стоимость продовольственных товаров выросла на 6,55% после 7,58% месяцем ранее.
«Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые)» — пояснил регулятор.
При этом цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 6,16% после 5,92% в марте. Это произошло по причине повышения издержек производителей из-за ускоренного роста цен в мире на металлы, уголь, нефть, продукты ее переработки и строительные материалы при продолжающемся увеличении спроса, заявили в ЦБ.
Стоимость услуг выросла в апреле на 3,3% после 3,2% в марте. Преимущественно это случилось из-за подорожания жилищных и транспортных услуг. Например, в южных и центральных регионах страны, где на фоне невозможности путешествовать за рубеж повысился спрос на отдых, повысились цены на гостиницы и аренду квартир. Кроме того, в прошлом году, когда действовали коронавирусные ограничения, цены на железнодорожные билеты были значительно ниже, чем сейчас, отметил регулятор.
В целом, по данным ЦБ, инфляция замедлилась по всей России. Меньше всего она была в Чукотском автономном округе — 1,94%. Наиболее высокой в Дагестане — 7,98%.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что цены на социально значимые продукты растут на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. До этого премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. По его словам, не желая терять выгоду, многие производители подняли внутренние цены вслед за мировыми.