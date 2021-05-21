ЦБ объяснил замедление роста цен на продукты в апреле

Стоимость услуг выросла в апреле на 3,3% после 3,2% в марте. Преимущественно это случилось из-за подорожания жилищных и транспортных услуг. Например, в южных и центральных регионах страны, где на фоне невозможности путешествовать за рубеж повысился спрос на отдых, повысились цены на гостиницы и аренду квартир. Кроме того, в прошлом году, когда действовали коронавирусные ограничения, цены на железнодорожные билеты были значительно ниже, чем сейчас, отметил регулятор.