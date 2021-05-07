Росстат сообщил о замедлении инфляции в апреле

Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 11 российских субъектах, в том числе в Калининградской области на 1,4% и Севастополе на 1,2% в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года — на 2,5% и 2,8% соответственно).