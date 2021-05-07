Росстат сообщил о замедлении инфляции в апреле
Годовая инфляция в России в апреле 2021 г. замедлилась до 5,53%, сообщил Росстат. В марте данный показатель достиг 5,79%, обновив тем самым рекорд 2016 г.
Потребительские цены в апреле выросли на 0,58% по сравнению с предыдущим месяцем. Продовольственные товары подорожали на 0,75% по сравнению с мартом, непродовольственные — на 0,66% (в годовом выражении — на 6,55% и 6,16% соответственно).
Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 11 российских субъектах, в том числе в Калининградской области на 1,4% и Севастополе на 1,2% в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года — на 2,5% и 2,8% соответственно).
По данным Росстата, в апреле наблюдался рост цен на куриные яйца (на 6,82% по сравнению с мартом), сахар-песок (1,88%), подсолнечное масло (1,35%), крупу и бобовые (1,29%). При этом гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,3%.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года инфляция может вернуться к целевому значению Банка России в 4% или чуть превысить его. Глава ведомства пояснил, что рост инфляции спровоцировали программы поддержки населения и бизнеса, реализованные властями на фоне пандемии коронавируса, однако теперь правительство и ЦБ предпринимают меры для нормализации ситуации.