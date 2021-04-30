Силуанов спрогнозировал замедление инфляции до 4% к концу года
Инфляция к концу текущего года может вернуться к целевому значению Банка России в 4% или чуть превысить его, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе своей лекции «Российская экономика: от антикризисной повестки — к устойчивому развитию» в Финансовом университете при правительстве РФ.
Глава ведомства пояснил, что рост инфляции спровоцировали программы поддержки населения и бизнеса, реализованные властями на фоне пандемии коронавируса. «Мы накачали экономику деньгами. Это дало эффект — у нас сейчас рост инфляции. У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей 4%. Сейчас она порядка 5—6%, если смотреть март к марту», — заявил он.
Однако теперь правительство и ЦБ предпринимают меры для нормализации ситуации, подчеркнул Силуанов. Он напомнил, что на последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку до 5% годовых — нижней границы нейтрального диапазона.
«Все это сработает, и мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. К концу года мы ожидаем выхода инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты. Во всяком случае, это уже наш таргет. Это наша задача — не обесценивать те доходы населения, не обесценивать те социальные выплаты, по которым мы приняли решение в текущем и в прошлом году», — резюмировал министр.
Оценка, озвученная Силуановым, пока наиболее оптимистична среди всех прочих ведомств. Так, в Министерстве экономического развития полагают, что инфляция по итогам 2021 г. составит 4,3%. А первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 апреля заявил, что правительство ожидает, что показатель будет в диапазоне 4—4,5%. ЦБ же представил самый негативный среднесрочный прогноз в 4,7—5,2%.
Регулятор заявил, что инфляция вернется к цели в 4% к 2022 г. Пока же она остается повышенной ввиду устойчивого восстановления внутреннего спроса при ограниченном предложении и повышенном давлении со стороны издержек предприятий, временных затруднений в производственных и логистических цепочках, а также ограничений на зарубежные поездки, из-за которых люди тратят накопленные на путешествия средства внутри страны.
Ранее в марте годовая инфляция достигла пятилетнего максимума в 5,8%. 22 апреля в Минэкономразвития заявили, что она замедлилась до 5,5% к 19 апреля. По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%.