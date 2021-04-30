Силуанов спрогнозировал замедление инфляции до 4% к концу года

«Все это сработает, и мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. К концу года мы ожидаем выхода инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты. Во всяком случае, это уже наш таргет. Это наша задача — не обесценивать те доходы населения, не обесценивать те социальные выплаты, по которым мы приняли решение в текущем и в прошлом году», — резюмировал министр.