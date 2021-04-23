ЦБ повысил прогноз по инфляции за 2021 год
Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 3,7-4,2% до 4,7–5,2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ напомнил, что в марте годовая инфляция достигла 5,79%, что значительно выше цели в 4%. Впрочем, по данным Минэкономразвития на 19 апреля, в текущем месяце она немного снизилась — до 5,5%.
«Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями со стороны предложения, а также повышенным давлением со стороны издержек предприятий», — пояснил регулятор.
Дополнительное влияние на рост цен в России могут оказывать также временные затруднения в производственных и логистических цепочках, отметили в ЦБ.
«Проинфляционные риски создает ценовая конъюнктура мировых товарных рынков, в том числе под воздействием факторов со стороны предложения. Это может влиять на внутренние цены соответствующих товаров», — заявили в регуляторе.
В ЦБ также добавили, что из-за ограничений на зарубежные поездки на фоне пандемии средства населения, выделенные на путешествия, частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри России. В итоге ожидается, что инфляция вернется к цели в 4% в середине 2022 г. и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.