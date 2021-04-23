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ЦБ повысил прогноз по инфляции за 2021 год

Ведомости

Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 3,7-4,2% до 4,7–5,2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.

ЦБ напомнил, что в марте годовая инфляция достигла 5,79%, что значительно выше цели в 4%. Впрочем, по данным Минэкономразвития на 19 апреля, в текущем месяце она немного снизилась — до 5,5%.

«Во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями со стороны предложения, а также повышенным давлением со стороны издержек предприятий», — пояснил регулятор.

Дополнительное влияние на рост цен в России могут оказывать также временные затруднения в производственных и логистических цепочках, отметили в ЦБ.

«Проинфляционные риски создает ценовая конъюнктура мировых товарных рынков, в том числе под воздействием факторов со стороны предложения. Это может влиять на внутренние цены соответствующих товаров», — заявили в регуляторе.

В ЦБ также добавили, что из-за ограничений на зарубежные поездки на фоне пандемии средства населения, выделенные на путешествия, частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри России. В итоге ожидается, что инфляция вернется к цели в 4% в середине 2022 г. и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных