ЦБ повысил прогноз по инфляции за 2021 год

В ЦБ также добавили, что из-за ограничений на зарубежные поездки на фоне пандемии средства населения, выделенные на путешествия, частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри России. В итоге ожидается, что инфляция вернется к цели в 4% в середине 2022 г. и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.