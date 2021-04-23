ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых

На фоне подобной динамики председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в феврале сообщила об исчерпании пространства для снижения ключевой ставки. Она пояснила, что скорость возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и каким будет прогноз по инфляции. В марте глава ЦБ заявила о его плавном переходе от мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) к нейтральной. При этом нейтральный показатель ключевой ставки в России составляет 5-6% годовых.