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ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых

Показатель впервые с декабря 2014 года увеличили сразу на 0,5 п. п.
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. до 5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Подобное решение регулятор принимает второй раз подряд. Ранее, на заседании 19 марта, он увеличил показатель впервые с декабря 2018 г., однако не на 0,5 п. п., а на 0,25 п. п.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных», — пояснил свое сегодняшнее решение регулятор.

В ЦБ добавили, что будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Новое значение ключевой ставки является максимальным с июня прошлого года. Тогда она находилась на уровне 5,5%, после чего в связи с необходимостью стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса ЦБ принял решение опустить ставку сразу на 1 п. п. Затем, в июле, регулятор снизил ее до исторически минимальных 4,25% годовых. На этом уровне она находилась вплоть до 19 марта.

В итоге на фоне низких процентных ставок к концу 2020 г. инфляция в России начала ускоряться и достигла 4,9%. В 2021 г. темпы роста цен продолжили расти и в марте достигли 5,79% в годовом выражении. По данным на 19 апреля показатель чуть снизился — до 5,5%, сообщило Минэкономразвития. Однако это все равно значительно выше цели ЦБ в 4%.

Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставку

Вопрос только в том, насколько агрессивно ЦБ готов ужесточать денежную политику

На фоне подобной динамики председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в феврале сообщила об исчерпании пространства для снижения ключевой ставки. Она пояснила, что скорость возврата к нейтральной ключевой ставке будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и каким будет прогноз по инфляции. В марте глава ЦБ заявила о его плавном переходе от мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) к нейтральной. При этом нейтральный показатель ключевой ставки в России составляет 5-6% годовых.

Ввиду этого большинство аналитиков ожидали повторного повышения ключевой ставки, при этом рассматривались шаги как в 0,25 п. п., так и в 0,5 п. п. Ряд экспертов говорили, что рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции, и волатильность рубля на фоне повышения геополитических рисков заставят ЦБ повысить ставку сразу до 5%. Другие утверждали, что менее значительное повышение сохранит возможность повторить этот шаг в будущем, что может потребоваться в случае усиления санкционного давления, а более сильное повышение может создать «ощущение форс-мажора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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