Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставку

Впрочем, так или иначе ключевая ставка вскоре вырастет до 5%, уверены эксперты. «Исходя из нашего прогноза инфляции на конец 2021 г. (5–5,3% г/г) и ожидаемого нами возвращения к июлю месячных темпов роста цен (с сезонной коррекцией) к уровням, соответствующим цели ЦБ, мы ожидаем вслед за сегодняшним повышением ставки на 25 б. п. еще одного повышения на 25 б. п. – до 5% – на июньском заседании регулятора, – говорит старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. – Полагаем, что в среднесрочной перспективе ставка ЦБ останется на уровне или близко к 5%».