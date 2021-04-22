Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставку

Ускорение инфляции вынудит Банк России вновь повысить ключевую ставкуВопрос только в том, насколько агрессивно ЦБ готов ужесточать денежную политику
Повышение ключевой ставки Банка России на сегодняшнем заседании неизбежно, уверено большинство аналитиков. Последним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения денежной политики ЦБ можно считать свежие данные Росстата по динамике инфляции: за неделю с 13 по 19 апреля включительно потребительские цены выросли на 0,18 п. п. против 0,09 п. п. неделей ранее.
Ускорение роста цен наблюдалось по мясу и мясопродуктам, продолжили дорожать сахар и подсолнечное масло, перестали дешеветь огурцы. В непродовольственных товарах вновь ускорился рост цен на иностранные автомобили. В итоге с начала апреля рост цен составил 0,38%. Годовой показатель инфляции по состоянию на 19 апреля оценивается в 5,5% г/г, что на 1,5 п. п. выше таргета Центробанка.
Поэтому эксперты спорят лишь о необходимой степени повышения ключевой ставки – на 25 б. п. (до 4,75%) или сразу на 50 б. п. (до 5%).
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко считает наиболее вероятным сценарием повышение ставки сразу на 0,5 п. п. В «Сбер банке» соглашаются с этим прогнозом.
«Для этого есть несколько причин: рост инфляции, который теперь определяется ростом базовой инфляции, волатильность рубля на фоне роста геополитических рисков, тот факт, что на опорных заседаниях (как в апреле) у ЦБ есть возможность глубже пересмотреть прогнозы и свою политику», – перечисляет глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Повышение на 50 б. п. наиболее вероятно, соглашается руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиции» Евгений Дорофеев. «Во-первых, российский Центробанк занял проактивную позицию, когда на прошлом заседании в марте одним из первых в мире перешел к ужесточению монетарной политики, – рассуждает он.
– Следует ожидать сохранения ястребиного настроя, для того чтобы не допустить заякоривания инфляционных ожиданий выше цели регулятора. Во-вторых, геополитическая напряженность продолжает оставаться на высоком уровне».
Но большинство экспертов считает, что регулятор ограничится минимальным повышением. «Банку России придется делать выбор не между хорошим и плохим, как раньше, а между плохим и, возможно, еще худшим, – отмечает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. – Процентные ставки нужно повышать существенно, но ЦБ придется балансировать между различными интересами, и хорошего решения здесь нет». По его мнению, сохранение инфляции на высоком уровне может способствовать повышению ключевой ставки до 5%, однако в связи с эффектом низкой базы в апреле годовое значение инфляции может и снизиться.
«Оценка инфляции в этом году может быть в некоторой степени смещенной в связи с тем, что Банк России оценивает ее, основываясь на структуре потребительских расходов предыдущего года», – предупреждает Теплухин.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова напоминает, что представители ЦБ неоднократно заявляли, что в среднем политика в этом году останется мягкой. «Это означает, что в среднем ставка должна быть ниже диапазона нейтральной ставки в 5–6%», – говорит она. Кроме того, незначительное повышение оставляет возможность повторить этот шаг в будущем, что может потребоваться в случае усиления санкционного давления. А более сильное повышение может создать «ощущение -форс-мажора».
Аналитики Национального рейтингового агентства отмечают, что признаков устойчивого экономического роста в России еще недостаточно, так что повышение ключевой ставки следует проводить с особой осторожностью, чтобы не навредить дальнейшему экономическому росту. Поэтому ставку можно увеличить на 0,25 п. п. или же оставить -неизменной.
О необходимости оставить ставку без изменений говорит и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. «Повышение ставки только замедлит экономический рост и вынудит Минфин на столько же поднять доходность ОФЗ, при этом спрос иностранных инвесторов не вырастет, – объясняет он. – Рубль в настоящее время не нуждается в защите при помощи повышения ключевой ставки – ажиотажный спрос на валюту отсутствует».
«С точки зрения бизнеса ставку следовало бы оставить на прежних уровнях, – соглашается главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. – Но политика диктует обратное». В целом, по его мнению, денежно-кредитная политика сейчас сбалансирована, инфляция и уровень ставок в экономике находятся в динамическом равновесии и шокировать рынок еще одним резким изменением ставок не в интересах Центробанка. Поэтому повышение будет умеренным – на 25 б. п.
Впрочем, так или иначе ключевая ставка вскоре вырастет до 5%, уверены эксперты. «Исходя из нашего прогноза инфляции на конец 2021 г. (5–5,3% г/г) и ожидаемого нами возвращения к июлю месячных темпов роста цен (с сезонной коррекцией) к уровням, соответствующим цели ЦБ, мы ожидаем вслед за сегодняшним повышением ставки на 25 б. п. еще одного повышения на 25 б. п. – до 5% – на июньском заседании регулятора, – говорит старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. – Полагаем, что в среднесрочной перспективе ставка ЦБ останется на уровне или близко к 5%».
В связи с ожидаемым ростом ключевой ставки главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напоминает, что вслед за ней будут расти и банковские ставки по кредитам. «Поэтому сейчас самое благоприятное время для заемщиков, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый», – указывает он.