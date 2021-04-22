Греф заявил об отсутствии поводов для повышения ключевой ставки

«ЦБ поднял ставку на 0,25 процентного пункта, это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ», — рассказал Греф.