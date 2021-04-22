Греф заявил об отсутствии поводов для повышения ключевой ставки
«ЦБ поднял ставку на 0,25 процентного пункта, это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ», — рассказал Греф.
Он пояснил, что с точки зрения восстановления экономики повышение ставки ЦБ имеет негативный эффект, однако это действенный инструмент борьбы с инфляцией.
В марте Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,5% годовых впервые с 2018 г. ЦБ объяснил такое решение более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Регулятор допустил повторное повышение ставки в будущем.