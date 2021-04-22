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Греф заявил об отсутствии поводов для повышения ключевой ставки

Ведомости

Сейчас нет поводов для резкого повышения ключевой ставки Центробанком, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«ЦБ поднял ставку на 0,25 процентного пункта, это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ», — рассказал Греф.

Он пояснил, что с точки зрения восстановления экономики повышение ставки ЦБ имеет негативный эффект, однако это действенный инструмент борьбы с инфляцией.

В марте Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,5% годовых впервые с 2018 г. ЦБ объяснил такое решение более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Регулятор допустил повторное повышение ставки в будущем.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных