ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара

ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллараСтавки по вкладам и кредитам повысятся, однако в разных сегментах будут свои особенности
Впервые за 2,5 года Банк России повысил ключевую ставку. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики закончен, регулятор дал понять еще месяц назад, но почти никто из аналитиков не ожидал повышения ставки уже в марте. «Экономика восстанавливается более уверенно, растет внутренний и внешний спрос, – указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
При этом усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике». При этом она подчеркнула, что пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон – от 5 до 6%, – денежно-кредитные условия останутся мягкими. «Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы», – сообщила Набиуллина.
«Само по себе повышение на 0,25 п. п. к серьезным последствиям не приведет – проценты по кредитам для бизнеса если и возрастут, то практически незаметно, – считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. – Средняя ставка по банковским кредитам уже включала риски невозврата и поэтому была значительно больше тех уровней, которые должны быть при текущей ключевой ставке». По его мнению, важнее другое: повышение ключевой ставки является сигналом к началу активного ужесточения денежно-кредитной политики. «Ранее Банк России заявлял о постепенном отказе от политики дешевых денег, здесь же он дал об этом явный сигнал рынкам», – подчеркивает он.