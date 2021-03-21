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ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара

Ставки по вкладам и кредитам повысятся, однако в разных сегментах будут свои особенности
Екатерина Шохина
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон /Евгений Разумный / Ведомости

Впервые за 2,5 года Банк России повысил ключевую ставку. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики закончен, регулятор дал понять еще месяц назад, но почти никто из аналитиков не ожидал повышения ставки уже в марте. «Экономика восстанавливается более уверенно, растет внутренний и внешний спрос, – указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

При этом усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике». При этом она подчеркнула, что пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон – от 5 до 6%, – денежно-кредитные условия останутся мягкими. «Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы», – сообщила Набиуллина.

«Само по себе повышение на 0,25 п. п. к серьезным последствиям не приведет – проценты по кредитам для бизнеса если и возрастут, то практически незаметно, – считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. – Средняя ставка по банковским кредитам уже включала риски невозврата и поэтому была значительно больше тех уровней, которые должны быть при текущей ключевой ставке». По его мнению, важнее другое: повышение ключевой ставки является сигналом к началу активного ужесточения денежно-кредитной политики. «Ранее Банк России заявлял о постепенном отказе от политики дешевых денег, здесь же он дал об этом явный сигнал рынкам», – подчеркивает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных