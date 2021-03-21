ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара

«Само по себе повышение на 0,25 п. п. к серьезным последствиям не приведет – проценты по кредитам для бизнеса если и возрастут, то практически незаметно, – считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. – Средняя ставка по банковским кредитам уже включала риски невозврата и поэтому была значительно больше тех уровней, которые должны быть при текущей ключевой ставке». По его мнению, важнее другое: повышение ключевой ставки является сигналом к началу активного ужесточения денежно-кредитной политики. «Ранее Банк России заявлял о постепенном отказе от политики дешевых денег, здесь же он дал об этом явный сигнал рынкам», – подчеркивает он.