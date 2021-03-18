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Большинство экспертов ждут повышения ключевой ставки ЦБ не раньше апреля

Разворот монетарной политики в марте будет преждевременным
Александра Кошкина
Евгений Разумный / Ведомости

Меры правительства по сдерживанию инфляции пока не принесли ожидаемого эффекта, что добавляет интриги сегодняшнему заседанию Банка России. Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране на 15 марта осталась на уровне 5,8%. Это максимальное значение с ноября 2016 г. – после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Разогнавшиеся цены на продовольствие заставляют ряд экспертов сомневаться в том, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений. «Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте на 25 б. п., – говорит глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. – В последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных