Большинство экспертов ждут повышения ключевой ставки ЦБ не раньше апреля

Меры правительства по сдерживанию инфляции пока не принесли ожидаемого эффекта, что добавляет интриги сегодняшнему заседанию Банка России. Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране на 15 марта осталась на уровне 5,8%. Это максимальное значение с ноября 2016 г. – после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.