Большинство экспертов ждут повышения ключевой ставки ЦБ не раньше апреля

Большинство экспертов ждут повышения ключевой ставки ЦБ не раньше апреляРазворот монетарной политики в марте будет преждевременным
Меры правительства по сдерживанию инфляции пока не принесли ожидаемого эффекта, что добавляет интриги сегодняшнему заседанию Банка России. Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране на 15 марта осталась на уровне 5,8%. Это максимальное значение с ноября 2016 г. – после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.
Разогнавшиеся цены на продовольствие заставляют ряд экспертов сомневаться в том, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений. «Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте на 25 б. п., – говорит глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. – В последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики».