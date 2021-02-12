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ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Регулятор не последовал рекомендации МВФ снизить показатель на 50 б.п.
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании по ключевой ставке принял решение оставить ее на уровне 4,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже четвертый подобный шаг, начиная с 18 сентября 2020 г.

ЦБ отметил, что принял подобное решение на фоне того, что «дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%». Подобная ситуация сложилась ввиду сохранения темпов роста цен на повышенном уровне в декабре и январе, так как происходит более быстрое и устойчивое восстановление спроса и сохранение при этом ограничений со стороны предложения. Кроме того, «ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», добавил регулятор.

На текущем, рекордно низком историческом уровне, ключевая ставка находится с 24 июля прошлого года. В целом в 2020 г. ЦБ снижал ее четыре раза — совокупно она уменьшилась на 2 п.п.

Понижение ключевой ставки до минимального исторического значения обусловлено переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила на заседании 24 апреля 2020 г. На выступлении в Госдуме 25 ноября она уточнила, что такой политики регулятор будет придерживаться до 2022 г., а после перейдет к нейтральной ДКП.

МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%

Принимая решения по ключевой ставке в 2020 г., ЦБ подчеркивал, что пространство для ее дальнейшего снижения сохраняется. Однако на последнем в году заседании 18 декабря Набиуллина сказала, что вероятность такого шага уменьшилась из-за наличия множества неопределенностей. Одной из них стало ускорение инфляции в стране. Так, по данным Росстата, по итогам 2020 г. она составила 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения регулятора.

Несмотря на подобный настрой ЦБ, Международный валютный фонд (МВФ) 9 февраля рекомендовал опустить ключевую ставку в России на 0,5 п.п. — до нового минимума. По мнению аналитиков организации, это необходимо, чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже 4%. Тот факт, что с конца 2020 г. темпы роста цен в стране ускорились, эксперты МВФ назвали временным и предрекли падение показателя до 3,5% к концу 2021 г. в случае игнорирования их совета.

Тем не менее российские аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, чтобы понаблюдать за инфляцией. Они выразили уверенность, что ее ускорение, наблюдаемое сейчас, вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков. Сценарий с повышением инфляции эксперты также сочли маловероятным.

В новом пресс-релизе по ключевой ставке уточняется, что, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, ЦБ будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной ДКП. Во внимание будут приняты «высокая неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен», динамика инфляции, развитие экономики на прогнозном горизонте, риски со стороны внутренних и внешних условий и реакция на них финансовых рынков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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