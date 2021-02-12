ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

ЦБ отметил, что принял подобное решение на фоне того, что «дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%». Подобная ситуация сложилась ввиду сохранения темпов роста цен на повышенном уровне в декабре и январе, так как происходит более быстрое и устойчивое восстановление спроса и сохранение при этом ограничений со стороны предложения. Кроме того, «ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», добавил регулятор.