МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%
Банку России следует снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже цели в 4%, говорится заключении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.
«Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить сползание инфляции ниже целевого уровня. По оценкам экспертов МВФ, снижение ставки на 50 б. п. необходимо в соответствии с базовым прогнозом, чтобы избежать этого и тем самым сохранить пространство для реагирования на будущие потрясения», — сказано в документе.
5 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, она не преодолевала порог в 5% с первой половины 2019 г. Однако в МВФ сочли такое ускорение временным и предупредили, что к концу текущего года, если рекомендуемые шаги не будут предприняты, она упадет до 3,5%. Ранее по итогам 2020 г. показатель был на уровне 4,9%.
Если же ЦБ последует совету МВФ, ключевая ставка достигнет нового исторического минимума в 3,75%. Аналитики предупредили, что и такое решение сопряжено с рисками, которые могут привести к ослаблению рубля и ускорению темпов роста цен. Однако подобные шоки можно будет нивелировать, подняв ставку, отметили эксперты.
В 2020 г. на фоне пандемии ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике для поддержки экономики и населения. В итоге за год регулятор опустил ключевую ставку на 2 п.п. — до рекордно низких 4,25%. На этом уровне она находится с 24 июля 2020 года. На последних заседаниях ЦБ не менял ее.
Новое решение по ставке регулятор примет 12 февраля. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что мягкая денежно-кредитная политика сохранится в России до 2022 г., а затем перейдет в нейтральную. Она также допустила вероятность дальнейшего снижения ставки.