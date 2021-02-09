МВФ рекомендовал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%

5 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, она не преодолевала порог в 5% с первой половины 2019 г. Однако в МВФ сочли такое ускорение временным и предупредили, что к концу текущего года, если рекомендуемые шаги не будут предприняты, она упадет до 3,5%. Ранее по итогам 2020 г. показатель был на уровне 4,9%.