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Набиуллина оценила вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки

Ведомости

Вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, но она меньше, чем ожидалось ранее, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Очень много неопределенности сейчас и в развитии экономики, и в инфляционных процессах, поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остается, но, наверное, она меньше, чем мы об этом думали раньше», — сказала она.

По словам главы ЦБ, сейчас сложно утвердительно ответить на вопрос, сохраняется ли пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, потому что в текущей момент существует «много неопределенностей». 

В то же время, если влияние «разовых факторов» будет исчерпано в будущем, и произойдет «разворот в динамике инфляционных ожиданий» населения и бизнеса, которые пока остаются высокими, не исключено, что регулятор вновь опустит ключевую ставку. 

«Но такие основания могут и не сложиться», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее сегодня совет директоров Банка России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. На пресс-конференции глава ЦБ отметила, что в 2021 г. денежно-кредитная политика останется мягкой. 

Ранее по теме: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных