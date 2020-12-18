Набиуллина оценила вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки
Вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, но она меньше, чем ожидалось ранее, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Очень много неопределенности сейчас и в развитии экономики, и в инфляционных процессах, поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остается, но, наверное, она меньше, чем мы об этом думали раньше», — сказала она.
По словам главы ЦБ, сейчас сложно утвердительно ответить на вопрос, сохраняется ли пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, потому что в текущей момент существует «много неопределенностей».
В то же время, если влияние «разовых факторов» будет исчерпано в будущем, и произойдет «разворот в динамике инфляционных ожиданий» населения и бизнеса, которые пока остаются высокими, не исключено, что регулятор вновь опустит ключевую ставку.
«Но такие основания могут и не сложиться», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее сегодня совет директоров Банка России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. На пресс-конференции глава ЦБ отметила, что в 2021 г. денежно-кредитная политика останется мягкой.