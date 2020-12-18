Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Эксперты, опрошенные «Ведомостями» накануне сегодняшнего заседания регулятора, ожидали подобного решения. По их словам, снизить ставку было нельзя из-за всплеска цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре она составила 0,43%. В связи с этим Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 4,6-4,8%. Это заметно выше 3,9-4,2%, которые прогнозировал ЦБ ранее.