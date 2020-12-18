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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% третий раз подряд

Эксперты ожидали подобного решения регулятора
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналогичное решение ЦБ принимал ранее — на заседаниях 18 сентября и 23 октября 2020 г.

Регулятор впервые опустил ключевую ставку до исторически минимального уровня 24 июля этого года. Ранее минимальным значением было 4,5% годовых. Подобный шаг в сторону понижения был сделан в рамках мягкой денежно-кредитной политики, к которой ЦБ перешел в апреле, чтобы поддержать потребительский спрос на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

9 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloomberg не исключила, что регулятор имеет сценарии, при которых ключевая ставка может быть опущена ниже 4%, однако для этого условия должны существенно измениться. Председатель ЦБ отметила, что в настоящий момент пространства для снижения показателя осталось немного.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями» накануне сегодняшнего заседания регулятора, ожидали подобного решения. По их словам, снизить ставку было нельзя из-за всплеска цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, в ноябре инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем до 0,71%, тогда как в октябре она составила 0,43%. В связи с этим Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2020 г. на уровне 4,6-4,8%. Это заметно выше 3,9-4,2%, которые прогнозировал ЦБ ранее.

Аналитики выразили мнение, что текущий уровень ставки сохранится минимум до середины 2021 г. Это согласуется с заявлением Набиуллиной о том, что к нейтральной денежно-кредитной политике регулятор перейдет только в 2022 г.

Ранее по теме: Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены эксперты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных