Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены эксперты

«Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным, и это не основной фактор, на который ЦБ сейчас смотрит, – объясняет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова. – Главное – что прогноз инфляции на 2020 г. на уровне 3,9–4,2%, который ЦБ обновил только в октябре, будет существенно превышен. Скорее всего, по итогам года инфляция составит 4,5–4,7%».