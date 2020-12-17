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Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены эксперты

Дальнейшего смягчения денежной политики они ждут весной
Александра Кошкина
Растущая инфляция не позволит Эльвире Набиуллиной снизить ставку /Андрей Гордеев / Ведомости

Всплеск цен на продовольственные и непродовольственные товары не позволит Центробанку опустить сегодня ключевую ставку до нового минимума. В том, что она сохранится на уровне 4,25%, аналитики проявляют полное единодушие.

«Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным, и это не основной фактор, на который ЦБ сейчас смотрит, – объясняет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова. – Главное – что прогноз инфляции на 2020 г. на уровне 3,9–4,2%, который ЦБ обновил только в октябре, будет существенно превышен. Скорее всего, по итогам года инфляция составит 4,5–4,7%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных