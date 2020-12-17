Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены эксперты

Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены экспертыДальнейшего смягчения денежной политики они ждут весной
Всплеск цен на продовольственные и непродовольственные товары не позволит Центробанку опустить сегодня ключевую ставку до нового минимума. В том, что она сохранится на уровне 4,25%, аналитики проявляют полное единодушие.
«Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным, и это не основной фактор, на который ЦБ сейчас смотрит, – объясняет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова. – Главное – что прогноз инфляции на 2020 г. на уровне 3,9–4,2%, который ЦБ обновил только в октябре, будет существенно превышен. Скорее всего, по итогам года инфляция составит 4,5–4,7%».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области