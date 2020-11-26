Денежно-кредитная политика будет мягкой

Денежно-кредитная политика будет мягкойПока экономика не восстановится, процентные ставки останутся низкими, обещает Банк России
Восстановление экономики после пандемии коронакризиса быстрым не будет, предупредил Банк России. «В следующем году мы ожидаем рост в России на 3–4%, в 2022 г. – на 2,5–3,5% и в 2023 г. – на 2–3%. То есть докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 г.», – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на следующие три года.
Пока экономика не восстановится, Банк России будет поддерживать ее низкими процентными ставками. Как пообещала Набиуллина, денежно-кредитная политика Центробанка в 2021 г. будет мягкой, а если дезинфляционное влияние пандемии сохранится или усилится, она будет оставаться мягкой и дольше. «Мягкая денежно-кредитная политика повышает доступность кредита, тем самым поддерживает спрос в экономике – как потребительский, так и инвестиционный. Что, в свою очередь, ускоряет возвращение экономики к потенциалу и одновременно стабилизирует инфляцию на нашей цели вблизи 4%», – объяснила глава ЦБ, добавив, что «в настоящий момент еще есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки».
Еще два инструмента помощи экономике – банковское регулирование и поддержка рубля золотовалютными интервенциями. «Центральный банк дал банкам регуляторные послабления, чтобы стимулировать их реструктурировать кредиты, а также выдавать новые, чтобы кредитный процесс не был заморожен», – заявила Набиуллина.
По данным ЦБ, сейчас для физических лиц реструктурировано кредитов более чем на 820 млрд руб., для малого бизнеса – почти на 819 млрд руб. и для крупных компаний – более чем на 5 трлн руб. При этом 85% реструктуризаций приходятся на собственные программы банков. «Банки действительно шли навстречу своим заемщикам и продолжают это делать сейчас», – подчеркнула Набиуллина, отметив, что эффект принятых в этом году решений в полном объеме проявится только в течение следующего года.
Однако денежно-кредитная политика ЦБ, несмотря на все плюсы, сопряжена и с некоторыми рисками, признала глава ЦБ. Один из них – переток средств вкладчиков банков на фондовый рынок, где неквалифицированные инвесторы могут не приумножить, а потерять свои средства. Еще один риск – возможность возникновения ипотечного пузыря. «Своевременное завершение этой антикризисной программы (льготной ипотеки. – «Ведомости») позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», – заявила Набиуллина.
Многие эксперты уверены, что риски уже перевешивают пользу от мягкой денежно-кредитной политики. Так, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель Партии роста Евгений Коган считает, что сегодня разговор про дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ носит чисто теоретический характер. «Да, для обеспечения экономического роста всем бы хотелось видеть нулевую ставку или в пределах 1–2%. Но печальный опыт Турции учит нас тому, что игра с процентными ставками может привести к непредсказуемым последствиям, – указывает экономист. – Там, после того как процентные ставки были опущены ниже уровня инфляции, произошел колоссальный отток капитала, оказались исчерпаны золотовалютные резервы и возникли большие экономические проблемы». Поэтому, скорее всего, на новое снижение ставки Банк России не пойдет. «В 2021 г. возможно даже небольшое повышение ставки – до уровня 4,5–5,5% годовых», – прогнозирует эксперт.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечает, что отток вкладчиков банков из-за низких процентных ставок стал большой проблемой для банков. «С одной стороны, мы получаем неплохой ресурс через фондовый рынок, в том числе длинный ресурс для экономики, но с другой – ослабляется ресурсная база для кредитных организаций, а это чревато в том числе и сокращением кредитования», – предупреждает он. Следствием оттока денег становится и рост числа убыточных банков – сегодня их 125. «Вполне вероятно, что некоторые из них будут вынуждены уйти с рынка», – отмечает Аксаков.
Даже если не говорить о рисках, сама по себе мягкая денежно-кредитная политика экономических проблем не решает, указывает вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская. «Драйвером роста инвестиционного спроса выступает не столько уровень процентных ставок в экономике, сколько прозрачная и предсказуемая институциональная среда, а также уверенность участников рынка в стабильности будущих условий ведения бизнеса», – отмечает она. По словам Каплинской, «в развитых странах низкий уровень процентных ставок действительно стимулирует приток инвестиций, однако стабильность притока капитальных вложений обеспечивается возможностью долгосрочного планирования развития бизнеса вследствие высокого уровня защиты прав инвесторов, гарантий неизменности правового поля, налоговой политики и проч.».