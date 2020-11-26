Денежно-кредитная политика будет мягкой

Многие эксперты уверены, что риски уже перевешивают пользу от мягкой денежно-кредитной политики. Так, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель Партии роста Евгений Коган считает, что сегодня разговор про дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ носит чисто теоретический характер. «Да, для обеспечения экономического роста всем бы хотелось видеть нулевую ставку или в пределах 1–2%. Но печальный опыт Турции учит нас тому, что игра с процентными ставками может привести к непредсказуемым последствиям, – указывает экономист. – Там, после того как процентные ставки были опущены ниже уровня инфляции, произошел колоссальный отток капитала, оказались исчерпаны золотовалютные резервы и возникли большие экономические проблемы». Поэтому, скорее всего, на новое снижение ставки Банк России не пойдет. «В 2021 г. возможно даже небольшое повышение ставки – до уровня 4,5–5,5% годовых», – прогнозирует эксперт.