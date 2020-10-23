ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%Регулятор продолжает проводить мягкую денежно-кредитную политику
Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном историческом уровне 4,25% годовых, следует из материалов на сайте регулятора. Ранее аналогичное решение ЦБ принял на заседании 18 сентября.
В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ отметил ухудшение эпидемиологической обстановки в России и в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также неустойчивую ситуацию на внешних финансовых и товарных рынках, которая с учетом геополитических факторов может привести к сохранению повышенной волатильности. Так, из-за динамики курсов валют наблюдается рост инфляционных ожиданий населения и компаний, отметил регулятор.
«На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
До текущего уровня ЦБ снизил ключевую ставку 24 июля. До этого регулятор опускал значение показателя еще дважды: на 0,5 п.п., до 5,5%, 24 апреля и на более широкий шаг в 1 п.п. 19 июня. Такие действия стали следствием перехода к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире и последствий, к которым она привела.
О том, что регулятор продолжит проводить мягкую ДКП до следующего года включительно, председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала на предыдущей конференции. Она пояснила, что это необходимо для сохранения инфляции вблизи целевого уровня в 4%, а также добавила, что у ЦБ все еще остается пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали подобного решения ЦБ на сегодняшнем заседании. По их мнению, такому шагу способствовали неопределенность инфляционных рисков, с одной стороны, а с другой — предстоящие выборы президента США, обуславливающие волатильность на мировых рынках. При этом часть экспертов предполагала, что регулятор может снизить ставку «символически» — на 0,25 п.п.