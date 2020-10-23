ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

До текущего уровня ЦБ снизил ключевую ставку 24 июля. До этого регулятор опускал значение показателя еще дважды: на 0,5 п.п., до 5,5%, 24 апреля и на более широкий шаг в 1 п.п. 19 июня. Такие действия стали следствием перехода к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире и последствий, к которым она привела.