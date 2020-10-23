Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Регулятор продолжает проводить мягкую денежно-кредитную политику
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном историческом уровне 4,25% годовых, следует из материалов на сайте регулятора. Ранее аналогичное решение ЦБ принял на заседании 18 сентября.

В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ отметил ухудшение эпидемиологической обстановки в России и в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также неустойчивую ситуацию на внешних финансовых и товарных рынках, которая с учетом геополитических факторов может привести к сохранению повышенной волатильности. Так, из-за динамики курсов валют наблюдается рост инфляционных ожиданий населения и компаний, отметил регулятор.

«На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Несмотря на вторую волну пандемии, от ЦБ ждут продления паузы

Эксперты прогнозируют, что Банк России отложит снижение ключевой ставки на конец года

До текущего уровня ЦБ снизил ключевую ставку 24 июля. До этого регулятор опускал значение показателя еще дважды: на 0,5 п.п., до 5,5%, 24 апреля и на более широкий шаг в 1 п.п. 19 июня. Такие действия стали следствием перехода к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире и последствий, к которым она привела.

О том, что регулятор продолжит проводить мягкую ДКП до следующего года включительно, председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала на предыдущей конференции. Она пояснила, что это необходимо для сохранения инфляции вблизи целевого уровня в 4%, а также добавила, что у ЦБ все еще остается пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали подобного решения ЦБ на сегодняшнем заседании. По их мнению, такому шагу способствовали неопределенность инфляционных рисков, с одной стороны, а с другой — предстоящие выборы президента США, обуславливающие волатильность на мировых рынках. При этом часть экспертов предполагала, что регулятор может снизить ставку «символически» — на 0,25 п.п.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных