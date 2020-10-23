Несмотря на вторую волну пандемии, от ЦБ ждут продления паузы

Более того, с исключением сезонного фактора темп роста цен на продукты в сентябре снизился более чем вдвое, а динамика стоимости услуг оказалась нулевой, замечает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Только непродовольственные товары показывают удорожание. «По непродовольственным товарам было ускорение, вызванное заметным ослаблением рубля в сентябре, – согласен старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. – Мы видим, что в октябре тренд переломился, и сейчас можно осторожно ожидать укрепления рубля к концу года». Если рубль начнет укрепляться, инфляционное давление снизится и цены замедлят рост. Соответственно, у ЦБ появится дополнительный аргумент в пользу дальнейшего смягчения денежной политики. Однако Петроневич полагает, что это решение будет отложено на следующий раз.