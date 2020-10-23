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Несмотря на вторую волну пандемии, от ЦБ ждут продления паузы

Эксперты прогнозируют, что Банк России отложит снижение ключевой ставки на конец года
Александра Кошкина
Эльвира Набиуллина вряд ли захочет рисковать /Евгений Разумный / Ведомости

Эксперты надеются на продолжение Банком России смягчения денежной политики, однако большинство аналитиков считают, что шансы на это невелики. Предпосылки для смягчения ключевой ставки ЦБ имеются – наступает вторая волна пандемии, которая потребует смягчения денежно-кредитной политики со стороны центробанков многих стран. И Банк России может не стать исключением. «Центробанк вполне может снизить ключевую ставку на символические 25 б. п. до 4,0%, что, правда, не даст серьезного экономического эффекта в краткосрочной перспективе, – полагает директор казначейства «РГС банка» Владимир Волков. – Этим шагом регулятор скорее продемонстрирует готовность противостоять кризисным явлениям».

Более того, с исключением сезонного фактора темп роста цен на продукты в сентябре снизился более чем вдвое, а динамика стоимости услуг оказалась нулевой, замечает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Только непродовольственные товары показывают удорожание. «По непродовольственным товарам было ускорение, вызванное заметным ослаблением рубля в сентябре, – согласен старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. – Мы видим, что в октябре тренд переломился, и сейчас можно осторожно ожидать укрепления рубля к концу года». Если рубль начнет укрепляться, инфляционное давление снизится и цены замедлят рост. Соответственно, у ЦБ появится дополнительный аргумент в пользу дальнейшего смягчения денежной политики. Однако Петроневич полагает, что это решение будет отложено на следующий раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных