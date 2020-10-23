Несмотря на вторую волну пандемии, от ЦБ ждут продления паузы

Несмотря на вторую волну пандемии, от ЦБ ждут продления паузыЭксперты прогнозируют, что Банк России отложит снижение ключевой ставки на конец года
Эксперты надеются на продолжение Банком России смягчения денежной политики, однако большинство аналитиков считают, что шансы на это невелики. Предпосылки для смягчения ключевой ставки ЦБ имеются – наступает вторая волна пандемии, которая потребует смягчения денежно-кредитной политики со стороны центробанков многих стран. И Банк России может не стать исключением. «Центробанк вполне может снизить ключевую ставку на символические 25 б. п. до 4,0%, что, правда, не даст серьезного экономического эффекта в краткосрочной перспективе, – полагает директор казначейства «РГС банка» Владимир Волков. – Этим шагом регулятор скорее продемонстрирует готовность противостоять кризисным явлениям».
Более того, с исключением сезонного фактора темп роста цен на продукты в сентябре снизился более чем вдвое, а динамика стоимости услуг оказалась нулевой, замечает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Только непродовольственные товары показывают удорожание. «По непродовольственным товарам было ускорение, вызванное заметным ослаблением рубля в сентябре, – согласен старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. – Мы видим, что в октябре тренд переломился, и сейчас можно осторожно ожидать укрепления рубля к концу года». Если рубль начнет укрепляться, инфляционное давление снизится и цены замедлят рост. Соответственно, у ЦБ появится дополнительный аргумент в пользу дальнейшего смягчения денежной политики. Однако Петроневич полагает, что это решение будет отложено на следующий раз.