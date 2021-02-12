Банк России в пятницу оставит ключевую ставку без изменений

Препятствий для снижения ставки на ближайшем заседании у ЦБ предостаточно, указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. «Снижение ставки автоматически приведет к снижению доходности ОФЗ, а спрос на ОФЗ, особенно без привязки к инфляции, сейчас и без того низкий, – объясняет он. – Также снижение ставки на фоне высокой инфляции чревато рисками для рубля, поскольку международные инвесторы будут сокращать позиции в рублевых бумагах». Кроме того, снижение ключевой ставки вряд ли приведет к удешевлению кредитов в I квартале, зато снижение банковских ставок по депозитам будет ощутимым.