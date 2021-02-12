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Банк России в пятницу оставит ключевую ставку без изменений

Эксперты видят множество потенциальных проблем как от снижения, так и от повышения ставки
Александра Кошкина
Эльвира Набиуллина подождет с повышением ставки до апреля /Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на рекомендацию Международного валютного фонда (МВФ) снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., Банк России 12 февраля оставит ее без изменений, уверены эксперты. Регулятор предпочтет взять очередную паузу и понаблюдать за инфляцией, полагают эксперты.

Препятствий для снижения ставки на ближайшем заседании у ЦБ предостаточно, указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. «Снижение ставки автоматически приведет к снижению доходности ОФЗ, а спрос на ОФЗ, особенно без привязки к инфляции, сейчас и без того низкий, – объясняет он. – Также снижение ставки на фоне высокой инфляции чревато рисками для рубля, поскольку международные инвесторы будут сокращать позиции в рублевых бумагах». Кроме того, снижение ключевой ставки вряд ли приведет к удешевлению кредитов в I квартале, зато снижение банковских ставок по депозитам будет ощутимым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных