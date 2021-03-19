ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставкуТеперь она составляет 4,5%
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании поднял ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. До этого последний раз ЦБ повышал показатель в декабре 2018 г. — с 7,5% до 7,75% годовых. На дальнейших заседаниях ставка либо сохранялась без изменений, либо опускалась.
Так, в 2020 г. в связи с переходом регулятора к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) для того, чтобы стимулировать экономику в условиях пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер, ЦБ снизил ключевую ставку суммарно на 2 п.п. К 24 июля она достигла минимального исторического значения в 4,25% годовых. С тех пор регулятор четыре раза подряд оставлял показатель без изменений.
Свое решение ЦБ обосновал более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Более того, регулятор допустил повторное повышение ключевой ставки на дальнейших заседаниях.
«Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне», — говорится в сообщении регулятора.
Ряд экспертов ожидали подобного решения ЦБ. Например, накануне глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик заявил, что ускорение роста цен на продовольствие подтолкнет совет директоров к повышению ключевой ставки на 0,25 п.п. Аналогичное мнение выразил и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме того, о планах ЦБ поднять показатель на 1,25 п.п. до конца 2021 г. 15 марта со ссылкой на источники писал Bloomberg.
Вдобавок, как напомнил Лисоволик, в течение последних недель ЦБ давал рынку сигналы о начале цикла ужесточения ДКП. Действительно, 19 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки уже в этом году, а незадолго до этого заявила о почти полном исчерпании пространства для дальнейшего снижения показателя. Также на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора 18 февраля она сообщила о планах по возвращению от мягкой ДКП к нейтральной и возвращению ключевой ставки на уровень 5-6% годовых в течение ближайших трех лет.
По словам Набиуллиной, скорость повышения ключевой ставки до нейтрального уровня зависит от прогноза по инфляции. Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта осталась на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. На прошлом заседании 12 февраля ЦБ отметил, что сейчас дезинфляционные риски перестали преобладать. Сегодня регулятор заявил, что теперь баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.