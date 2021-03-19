ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Вдобавок, как напомнил Лисоволик, в течение последних недель ЦБ давал рынку сигналы о начале цикла ужесточения ДКП. Действительно, 19 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки уже в этом году, а незадолго до этого заявила о почти полном исчерпании пространства для дальнейшего снижения показателя. Также на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора 18 февраля она сообщила о планах по возвращению от мягкой ДКП к нейтральной и возвращению ключевой ставки на уровень 5-6% годовых в течение ближайших трех лет.