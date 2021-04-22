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Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 году

Ведомости

ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития, с которым ознакомился ТАСС.

О том, что прогноз по росту экономики будет пересмотрен в сторону понижения, еще 1 апреля сообщил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, это обусловлено меньшим, чем ожидали в министерстве, падением ВВП на фоне пандемии коронавируса в 2020 г.: на 3%, а не на 3,1%.

«Надо смотреть не только 2021 г., а сразу 2020-2021 гг., потому что часть отскока перенесена была на 2020 г. Прогноз ВВП на 2021 г. скорректировали до 2,9%, предыдущая цифра — 3,3%, с учетом в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+», — пояснил агентству источник в Минэкономразвития.

Прогноз по росту ВВП в следующим году также снижен — с 3,4% до 3,2%. По 2023 г. ожидания остались прежними — 3%.

Кроме того, с учетом ускоренного темпа роста цен ведомство скорректировало прогноз по инфляции в России. Там полагают, что по итогам 2021 г. она составит 4,3% — выше цели Центробанка в 4%, а не 3,7%, как говорилось в сентябрьском прогнозе. Возвращение инфляции к цели ожидается в 2022 г.

Также в Минэкономразвития понизили прогноз по росту реальных заработных плат россиян в 2021 г. с 2,2% до 2%. В следующие два года ожидается, что показатель будет на уровне 2,3% и 2,5% соответственно.

Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения остался прежним. В этом году они должны увеличиться на 3%, в следующем — на 2,4%, в 2023 и 2024 гг. — на 2,5% соответственно.

Ранее по теме: Решетников заявил о снижении прогноза по росту ВВП России в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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