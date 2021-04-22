Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 году

О том, что прогноз по росту экономики будет пересмотрен в сторону понижения, еще 1 апреля сообщил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, это обусловлено меньшим, чем ожидали в министерстве, падением ВВП на фоне пандемии коронавируса в 2020 г.: на 3%, а не на 3,1%.