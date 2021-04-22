Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 году
ВВП России по итогам текущего года вырастет на 2,9%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития, с которым ознакомился ТАСС.
О том, что прогноз по росту экономики будет пересмотрен в сторону понижения, еще 1 апреля сообщил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, это обусловлено меньшим, чем ожидали в министерстве, падением ВВП на фоне пандемии коронавируса в 2020 г.: на 3%, а не на 3,1%.
«Надо смотреть не только 2021 г., а сразу 2020-2021 гг., потому что часть отскока перенесена была на 2020 г. Прогноз ВВП на 2021 г. скорректировали до 2,9%, предыдущая цифра — 3,3%, с учетом в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+», — пояснил агентству источник в Минэкономразвития.
Прогноз по росту ВВП в следующим году также снижен — с 3,4% до 3,2%. По 2023 г. ожидания остались прежними — 3%.
Кроме того, с учетом ускоренного темпа роста цен ведомство скорректировало прогноз по инфляции в России. Там полагают, что по итогам 2021 г. она составит 4,3% — выше цели Центробанка в 4%, а не 3,7%, как говорилось в сентябрьском прогнозе. Возвращение инфляции к цели ожидается в 2022 г.
Также в Минэкономразвития понизили прогноз по росту реальных заработных плат россиян в 2021 г. с 2,2% до 2%. В следующие два года ожидается, что показатель будет на уровне 2,3% и 2,5% соответственно.
Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения остался прежним. В этом году они должны увеличиться на 3%, в следующем — на 2,4%, в 2023 и 2024 гг. — на 2,5% соответственно.