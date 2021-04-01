Решетников заявил о снижении прогноза по росту ВВП России в 2021 году

В то же время, в соответствии со среднесрочным прогнозом Банка России от 12 февраля, ВВП России в 2021 г. вырастет на 3-4%. Кроме того, 28 октября 2020 г. свой прогноз экономического развития страны впервые опубликовала Счетная палата. В соответствии с ним, рост экономики по итогам текущего года может составить 2,2%.