Росстат улучшил оценку спада ВВП России за 2020 год

Снижение ВВП за 2020 г. самое сильное с 2009 г. Тогда экономика России упала сразу на 7,9%. В то же время прошлогоднее падение, причиной которого в Росстате назвали ограничительные меры из-за пандемии, а также снижение спроса на энергоресурсы, не такое сильное, как общемировое в 3,5%.