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Росстат улучшил оценку спада ВВП России за 2020 год

Ведомости

ВВП России в прошлом году на фоне пандемии коронавируса снизился на 3%, а не на 3,1%, как сообщалось ранее, следует из обновленных данных Росстата.

«Объем ВВП России за 2020 г. составил в текущих ценах 106967,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 г. составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 г. — 100,9%» — заявили в ведомстве.

Наибольший спад зафиксирован в сфере деятельности домашних хозяйств как работодателей, а также как производителей товаров и услуг. Сюда входят, например, охота, рыбалка, производство пищи и одежды. Годовое падение ведомство оценило 25,9%. Также наиболее высокая отрицательная динамика отмечена в области гостиничного бизнеса и общественного питания — 24,5%, и в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 11,4%.

При этом рост продемонстрировали сферы финансовой и страховой деятельности (+7,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (+2,3%) и деятельность по совершению операций с недвижимым имуществом (+1,2%).

Снижение ВВП за 2020 г. самое сильное с 2009 г. Тогда экономика России упала сразу на 7,9%. В то же время прошлогоднее падение, причиной которого в Росстате назвали ограничительные меры из-за пандемии, а также снижение спроса на энергоресурсы, не такое сильное, как общемировое в 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных