Росстат улучшил оценку спада ВВП России за 2020 год
ВВП России в прошлом году на фоне пандемии коронавируса снизился на 3%, а не на 3,1%, как сообщалось ранее, следует из обновленных данных Росстата.
«Объем ВВП России за 2020 г. составил в текущих ценах 106967,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 г. составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 г. — 100,9%» — заявили в ведомстве.
Наибольший спад зафиксирован в сфере деятельности домашних хозяйств как работодателей, а также как производителей товаров и услуг. Сюда входят, например, охота, рыбалка, производство пищи и одежды. Годовое падение ведомство оценило 25,9%. Также наиболее высокая отрицательная динамика отмечена в области гостиничного бизнеса и общественного питания — 24,5%, и в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 11,4%.
При этом рост продемонстрировали сферы финансовой и страховой деятельности (+7,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (+2,3%) и деятельность по совершению операций с недвижимым имуществом (+1,2%).
Снижение ВВП за 2020 г. самое сильное с 2009 г. Тогда экономика России упала сразу на 7,9%. В то же время прошлогоднее падение, причиной которого в Росстате назвали ограничительные меры из-за пандемии, а также снижение спроса на энергоресурсы, не такое сильное, как общемировое в 3,5%.