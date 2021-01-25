Костин допустил возвращение экономики России к докризисному уровню осенью
Экономика России вернется на уровень, который был до наступления связанного с пандемией коронавируса кризиса, осенью этого года, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Цены в стране хорошие, начиная с нефти и заканчивая алюминием, никелем и другими, поэтому мы испытываем к этому разумный оптимизм и надеемся, что к осени экономика России вернется на докризисный уровень», — сказал он в рамках форума, который проходит в онлайн-формате.
Ранее, 18 декабря, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны перейдет к устойчивому росту весной 2021 г. Она подчеркнула тогда, что темпы восстановления могут быть довольно быстрыми по мере нормализации ситуации с коронавирусом.
До этого, в конце ноября, глава регулятора сказала, что докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 г. До тех пор ЦБ продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику, к которой перешел в апреле 2020 г.
В конце декабря министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что падение ВВП страны составит 3,8%. При этом ведомство ожидает, что в 2021 г. экономика вырастет на 3,3%. Это примерно совпадает с ожиданиями ЦБ, который в среднесрочном октябрьском прогнозе оценил рост ВВП по итогам текущего года в 3-4%.