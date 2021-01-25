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Экономика

Костин допустил возвращение экономики России к докризисному уровню осенью

Ведомости

Экономика России вернется на уровень, который был до наступления связанного с пандемией коронавируса кризиса, осенью этого года, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Цены в стране хорошие, начиная с нефти и заканчивая алюминием, никелем и другими, поэтому мы испытываем к этому разумный оптимизм и надеемся, что к осени экономика России вернется на докризисный уровень», — сказал он в рамках форума, который проходит в онлайн-формате.

Ранее, 18 декабря, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны перейдет к устойчивому росту весной 2021 г. Она подчеркнула тогда, что темпы восстановления могут быть довольно быстрыми по мере нормализации ситуации с коронавирусом.

До этого, в конце ноября, глава регулятора сказала, что докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 г. До тех пор ЦБ продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику, к которой перешел в апреле 2020 г.

В конце декабря министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что падение ВВП страны составит 3,8%. При этом ведомство ожидает, что в 2021 г. экономика вырастет на 3,3%. Это примерно совпадает с ожиданиями ЦБ, который в среднесрочном октябрьском прогнозе оценил рост ВВП по итогам текущего года в 3-4%.

Ранее по теме: Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду экономики России в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных