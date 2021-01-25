Костин допустил возвращение экономики России к докризисному уровню осенью

«Цены в стране хорошие, начиная с нефти и заканчивая алюминием, никелем и другими, поэтому мы испытываем к этому разумный оптимизм и надеемся, что к осени экономика России вернется на докризисный уровень», — сказал он в рамках форума, который проходит в онлайн-формате.