Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду экономики России в 2020 году
ВВП России по итогам 2020 г. сократится на 3,8%, заявил в ходе выступления в Совете Федерации министр экономического развития Максим Решетников. При этом ранее, в августе, ведомство ожидало падения российской экономики на 0,1 п.п. больше.
«После снижения во втором квартале наша экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП текущего года — минус 3,8%. Практически совпадает с августовским прогнозом. Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось, и это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами по поддержке населения и бизнеса», — сказал Решетников.
Министр отметил, что кризис этого года «не приобрел системного характера» и правительству «удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия». Он отметил, что к началу декабря объем производства в обрабатывающей промышленности почти достиг уровня прошлого года, а в сельскохозяйственном секторе наблюдался прирост объема производства в 1,5% год к году.
Среди иных положительных факторов Решетников назвал меньший, чем ожидалось, спад инвестиций, восстановление потребительского спроса на товары и услуги, стабилизацию на рынке труда. При этом сдерживающее влияние на восстановление экономики, по словам главы Минэкономразвития, оказывает действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
К 17 декабря падение ВВП России оценивалось в 3,6%, о чем рассказал в ходе большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин. Он отметил, что это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза и в США.