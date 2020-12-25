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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду экономики России в 2020 году

Ведомости

ВВП России по итогам 2020 г. сократится на 3,8%, заявил в ходе выступления в Совете Федерации министр экономического развития Максим Решетников. При этом ранее, в августе, ведомство ожидало падения российской экономики на 0,1 п.п. больше.

«После снижения во втором квартале наша экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП текущего года — минус 3,8%. Практически совпадает с августовским прогнозом. Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось, и это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами по поддержке населения и бизнеса», — сказал Решетников.

Министр отметил, что кризис этого года «не приобрел системного характера» и правительству «удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия». Он отметил, что к началу декабря объем производства в обрабатывающей промышленности почти достиг уровня прошлого года, а в сельскохозяйственном секторе наблюдался прирост объема производства в 1,5% год к году.

Среди иных положительных факторов Решетников назвал меньший, чем ожидалось, спад инвестиций, восстановление потребительского спроса на товары и услуги, стабилизацию на рынке труда. При этом сдерживающее влияние на восстановление экономики, по словам главы Минэкономразвития, оказывает действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

К 17 декабря падение ВВП России оценивалось в 3,6%, о чем рассказал в ходе большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин. Он отметил, что это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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