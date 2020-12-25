Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду экономики России в 2020 году

Министр отметил, что кризис этого года «не приобрел системного характера» и правительству «удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия». Он отметил, что к началу декабря объем производства в обрабатывающей промышленности почти достиг уровня прошлого года, а в сельскохозяйственном секторе наблюдался прирост объема производства в 1,5% год к году.