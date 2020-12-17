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Путин подвел итоги 2020 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин в начале ежегодной пресс-конференции рассказал об итогах года для России, а также оценил последствия от пандемии коронавируса. По словам президента, при всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна в уходящем году, Россия встретила их достойно.

«На данный момент времени падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза, меньше чем в США. У нас промышленное  производство подсело на 3% к данному моменту. Главным образом это за счет нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+ и мы вышли на сокращение добычи, это повлияло на наши общие показатели», — сказал Путин.

По словам Путина, рост обрабатывающей промышленности на момент ноября составил 1,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рост производства сельского хозяйства на данный момент составляет 1,1%, а в годовом выражении может быть увеличение до 2%, подчеркнул он.

«Прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1,3 трлн руб. Это говорит об устойчивости финансовой системы. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — отметил президент, добавив, что разница в этих показателях обусловлена падением дохода у индивидуальных предпринимателей.

Государственный долг России снизился на $10 млрд, при этом международные резервы выросли. «Тоже самое касается Фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 трлн, сейчас почти 13,5 трлн. Рост очень значительный», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на другой положительный показатель развития экономики: 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. «Если кому-то хочется представить нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая и мы должны это иметь ввиду», — добавил он.

«Самое главное, что в этих достаточно сложных условиях мы еще подтвердили, что лежит в основе российской идентичности: единение народа при какой-бы то ни было угрозе», — резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных