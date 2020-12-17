Путин подвел итоги 2020 года

«На данный момент времени падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза, меньше чем в США. У нас промышленное производство подсело на 3% к данному моменту. Главным образом это за счет нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+ и мы вышли на сокращение добычи, это повлияло на наши общие показатели», — сказал Путин.