Счетная палата опубликовала свой первый прогноз развития экономики России

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 г. до 3,9%. По оценкам ведомства, уже в следующем году экономика вернется к росту на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. он сохранится на том же уровне — не менее 3%. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой сценарий «очень оптимистичным». Тогда он заявил, что по оценкам его ведомства падение ВВП в этом году будет на уровне 4,5%, в следующем спад российской экономики может быть 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета составит порядка 1% ВВП.