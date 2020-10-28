Счетная палата опубликовала свой первый прогноз развития экономики России
Счетная палата впервые опубликовала собственный официальный прогноз экономического развития России. Ведомство представило два возможных сценария развития событий — нейтральный и рисковый, где в первом ВВП страны в текущем году снизится на 4,2%, а во втором — на 4,8%, что заметно выше ожиданий Минэкономразвития.
«Оба сценария предполагают сначала экономический спад, а затем восстановление», — заявили в Счетной палате. После снижения в 2020 г. уже в следующем году российская экономика должна перейти к росту на 2,2% или на 1,3% в зависимости от прогноза, считают в ведомстве. При этом аудиторы полагают, что минимум до 2024 г. ВВП России не будет расти выше, чем на 3%. Так, в нейтральном прогнозе ожидается рост экономики на 2,7% и 2,5% в 2022-2023 гг., а в рисковом — 2,4% и 1,7% соответственно.
Как будут развиваться события во многом зависит от цены на нефть, пояснили в Счетной палате. В этом году среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель. В рисковом сценарии в 2020 г. стоимость нефти будет $40 за баррель, а значения в $55 за баррель достигнет только к 2023 г.
Реальные доходы населения в этом году снизятся на 2,3% или 2,5% в нейтральном или рисковом сценариях соответственно после роста на 0,8% в прошлом году, ожидают в ведомстве. При базовом варианте развития событий на протяжении 2021-2023 гг. показатель вернется к росту и будет на уровне 2%, при более отрицательном — 1,5% в 2021 г. и 1,7% в 2022-2023 гг.
Безработица в 2020 г. по сравнению с прошлым годом вырастет на 1,4 п.п. — до 6% в нейтральном прогнозе. В рисковом — до 6,3%. При этом в последующие годы она постепенно будет снижаться и к 2023 г. станет ниже докризисного уровня — 4,5%, полагают в Счетной палате.
Аудиторы также оценили падение российской экономики в результате введения режима самоизоляции в 0,49% ВВП в первом квартале года и в 7,53% ВВП во втором квартале. «Таким образом, в первом полугодии 2020 года потери за счет этого фактора достигли примерно 8% ожидаемого ВВП 2020 года, однако характер восстановления экономики по мере снятия ограничений свидетельствует о том, что по итогам года масштабы падения экономики будут заметно меньше», — отметили в ведомстве.
Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 г. до 3,9%. По оценкам ведомства, уже в следующем году экономика вернется к росту на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. он сохранится на том же уровне — не менее 3%. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой сценарий «очень оптимистичным». Тогда он заявил, что по оценкам его ведомства падение ВВП в этом году будет на уровне 4,5%, в следующем спад российской экономики может быть 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета составит порядка 1% ВВП.