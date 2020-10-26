Силуанов оценил объем поддержки экономики из-за коронавируса в 9% ВВП
Правительство России потратит около 9% ВВП на поддержку экономики в 2020-2021 гг. в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
«Общий объем этих дополнительных финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции и поддержке тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — сказал министр.
По словам Силуанова, правительство уже направило на поддержку населения, предпринимателей и на модернизацию системы здравоохранения дополнительные средства в размере примерно 5 трлн руб. — 4,5% ВВП. Он добавил, что до конца этого года и в 2021 г. в стране будут действовать решения, предусмотренные в общенациональном плане восстановления экономики, и выразил надежду, что Россия сможет «обойтись плановыми решениями», так что искать дополнительные деньги не придется.
На вопрос, собирается ли государство в случае необходимости задействовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), Силуанов ответил, что это произойдет в случае снижения цены на нефть до $20 за баррель. Он также добавил, что объем ФНБ на конец 2020 г. составит 12,5 трлн руб., что является «достаточным» уровнем средств.
Также Силуанов отметил, что, по прогнозам, Россия должна вернуться к докризисным параметрам развития экономики к концу следующего года.
Согласно проекту федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг., дефицит бюджета в 2021 г. составит 2,75 трлн руб., в 2022 г. – 1,25 трлн руб., а в 2023 г. – 1,41 трлн руб. При этом в текущем году, по прогнозу Минэкономразвития, снижение российского ВВП составит 3,9%, а в следующем году экономика вернется к росту на уровне 3,3%. В 2022-2023 гг. рост сохранится примерно на том же уровне — не менее 3%, считают в ведомстве.