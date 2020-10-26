Силуанов оценил объем поддержки экономики из-за коронавируса в 9% ВВП

Согласно проекту федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг., дефицит бюджета в 2021 г. составит 2,75 трлн руб., в 2022 г. – 1,25 трлн руб., а в 2023 г. – 1,41 трлн руб. При этом в текущем году, по прогнозу Минэкономразвития, снижение российского ВВП составит 3,9%, а в следующем году экономика вернется к росту на уровне 3,3%. В 2022-2023 гг. рост сохранится примерно на том же уровне — не менее 3%, считают в ведомстве.