ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП России
ВВП России в 2020 г. снизится на 4-5%, следует из нового среднесрочного прогноза Банка России. Ранее регулятор ожидал, что российская экономика в текущем году упадет сильнее — на 4,5-5,5%.
«В целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — говорится в сообщении регулятора.
При этом ЦБ ухудшил прогноз по росту российского ВВП в следующем году. Теперь ожидается, что он составит 3-4% вместо 3,5-4,5% ранее. Также регулятор сохранил прогноз на 2022 г. на уровне 2,5-3,5% и опубликовал ожидания роста экономики на 2023 г.: он может составить 2-3%.
Оценка ЦБ по спаду ВВП России в текущем году менее оптимистична, чем у Минэкономразвития. Ведомство ожидает, снижение экономики составит 3,9%, а в следующем году вернется к росту на уровне 3,3%. При этом в 2022-2023 гг. он сохранится примерно на том же уровне — не менее 3%, считают в ведомстве.