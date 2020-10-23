ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП России

Оценка ЦБ по спаду ВВП России в текущем году менее оптимистична, чем у Минэкономразвития. Ведомство ожидает, снижение экономики составит 3,9%, а в следующем году вернется к росту на уровне 3,3%. При этом в 2022-2023 гг. он сохранится примерно на том же уровне — не менее 3%, считают в ведомстве.