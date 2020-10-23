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ЦБ улучшил прогноз по спаду ВВП России

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ВВП России в 2020 г. снизится на 4-5%, следует из нового среднесрочного прогноза Банка России. Ранее регулятор ожидал, что российская экономика в текущем году упадет сильнее — на 4,5-5,5%.

«В целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта», — говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ ухудшил прогноз по росту российского ВВП в следующем году. Теперь ожидается, что он составит 3-4% вместо 3,5-4,5% ранее. Также регулятор сохранил прогноз на 2022 г. на уровне 2,5-3,5% и опубликовал ожидания роста экономики на 2023 г.: он может составить 2-3%. 

Оценка ЦБ по спаду ВВП России в текущем году менее оптимистична, чем у Минэкономразвития. Ведомство ожидает, снижение экономики составит 3,9%, а в следующем году вернется к росту на уровне 3,3%. При этом в 2022-2023 гг. он сохранится примерно на том же уровне — не менее 3%, считают в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных