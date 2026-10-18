Система ПВО отразила атаку 40 БПЛА на подлете к Москве
Система ПВО уничтожила 40 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
С начала суток общее число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА составило 76 единиц: 11 дронов были сбиты в 01:14, 25 – в 02:14, еще 40 – в 04:37. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В ночь с 16 на 17 октября силы ПВО уничтожили 610 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем.
17 октября Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 144 БПЛА на подлете к столице. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» 16 октября были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Собянин также сообщил, что за неделю в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников.