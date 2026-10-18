Система ПВО отразила атаку 40 БПЛА на подлете к Москве

17 октября Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 144 БПЛА на подлете к столице. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» 16 октября были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Собянин также сообщил, что за неделю в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников.