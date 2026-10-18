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БПЛА атаковали ЦОД «ВКонтакте» в Ленинградской области

Ася Султанова

Сервисы «ВКонтакте» доступны пользователям в штатном режиме, несмотря на атаку ВСУ на центр обработки данных в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте компании.

В ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным властей, силы ПВО сбили над регионом 135 БПЛА. Во Всеволожском районе пострадали четыре человека – женщина и трое детей. Они госпитализированы.

Под удар попал один из логистических центров Ozon в Ленинградской области. Обошлось без пострадавших.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1015 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем. 

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