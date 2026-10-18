Рубио: Трампу нужно до 60 дней для оценки последствий санкций против России

В сентябре 2026 г. Трамп подписал этот закон, дающий президенту право на масштабные ограничения против покупателей российских энергоносителей . В октябре Washington согласилась на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, после чего Минфин США выдал временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. Решение Трампа не применять ряд мер из закона Грэма вызвало критику в конгрессе, в том числе со стороны членов Республиканской партии.