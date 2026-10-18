Рубио: Трампу нужно до 60 дней для оценки последствий санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту Дональду Трампу потребуется до 60 дней, чтобы оценить последствия введения санкций против России. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что введение как санкций, так и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», – приводит агентство слова Рубио.
По словам госсекретаря, ограничения затрагивают не только Россию, но и предусматривают пошлины для ряда других стран, включая Индию. Рубио также отметил, что конфликты на Ближнем Востоке и в Украине влияют на мировые цены на энергоносители.
19 сентября Трамп своим указом распорядился не применять ряд санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым законом о санкциях против России и Ирана. Речь идет о законе имени сенатора Линдси Грэма, который позволяет вводить пошлины до 100% для стран, покупающих российские нефть и газ.
В сентябре 2026 г. Трамп подписал этот закон, дающий президенту право на масштабные ограничения против покупателей российских энергоносителей . В октябре Washington согласилась на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, после чего Минфин США выдал временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. Решение Трампа не применять ряд мер из закона Грэма вызвало критику в конгрессе, в том числе со стороны членов Республиканской партии.