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Семь человек погибли при взрыве на военной базе в Канаде

Ася Султанова

По меньшей мере семь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва и пожара на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта, пишет Global News.

По словам нескольких источников в Канадских вооруженных силах, взрыв произошел 17 октября около 16:00 по местному времени (1:00 мск 18 октября) в ходе учебных стрельб с боевыми патронами, которые задели газопровод или газовую скважину на территории базы.

Огонь, усиленный порывами ветра до 100 км/ч, быстро распространился за пределы базы и перешел на соседний муниципальный округ Уэйнрайт. Пожарным расчетам из нескольких юрисдикций удалось взять распространение огня под контроль поздно вечером 17 октября, эвакуация жителей не объявлялась. Власти округа создали координационный центр по чрезвычайным ситуациям. Пожар вынудил досрочно закрыть один из участков голосования на референдуме в Альберте.

Как пишет издание, база Уэйнрайт – одна из самых загруженных военных учебных баз Канады, где расположены Канадский центр маневренной подготовки и Учебный центр 3-й канадской дивизии. 

24 сентября в Казахстане во время учений в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

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