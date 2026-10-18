Семь человек погибли при взрыве на военной базе в Канаде

Огонь, усиленный порывами ветра до 100 км/ч, быстро распространился за пределы базы и перешел на соседний муниципальный округ Уэйнрайт. Пожарным расчетам из нескольких юрисдикций удалось взять распространение огня под контроль поздно вечером 17 октября, эвакуация жителей не объявлялась. Власти округа создали координационный центр по чрезвычайным ситуациям. Пожар вынудил досрочно закрыть один из участков голосования на референдуме в Альберте.