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Беглов: при атаке БПЛА погиб один человек, пострадали пятеро

Дарья Снегова

В результате ночной атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, еще пятеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома. Оперативный штаб продолжает работу .

По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, над регионом сбили 135 беспилотников. Повреждения получил логистический центр Ozon, атаке подвергся дата-центр VK. Аэропорт Пулково вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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