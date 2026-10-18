Беглов: при атаке БПЛА погиб один человек, пострадали пятеро
В результате ночной атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, еще пятеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома. Оперативный штаб продолжает работу .
По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, над регионом сбили 135 беспилотников. Повреждения получил логистический центр Ozon, атаке подвергся дата-центр VK. Аэропорт Пулково вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.