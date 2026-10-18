Трамп назвал свое решение по приостановке «санкций Грэма» хорошим решением
Президент США Дональд Трамп назвал приостановку действия масштабных новых санкций против России хорошим решением. Об этом пишет NBC News.
«Это очень хорошее решение, и оно будет полезным для страны, и, думаю, полезным для мира, потому что мы действительно находимся на мировой арене», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил представителям СМИ, что глава Белого дома хочет взять 60 дней, «чтобы проанализировать их влияние на экономику США и мировую экономику с учетом давления на мировые поставки энергоносителей».
Трамп 16 октября подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Глава Белого Дома распорядился не применять пошлины, предусмотренные статьями 112 и 113 закона. Среди них – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.
Как писала Financial Times, в указе не объясняется, почему Трамп решил не вводить в действие подписанный им 18 сентября закон.