Трамп назвал свое решение по приостановке «санкций Грэма» хорошим решением

Трамп 16 октября подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Глава Белого Дома распорядился не применять пошлины, предусмотренные статьями 112 и 113 закона. Среди них – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.