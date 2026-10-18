Рубио: Украина не имеет доступа к военной системе Starshield
Госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что сейчас Украина лишена доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield.
Американский чиновник провел четкое разграничение между двумя разработками. По его словам, система Starlink является коммерческим продуктом и подпадает под соответствующее гражданское регулирование, тогда как Starshield представляет собой специализированный оборонный инструмент.
«Это то, что имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это. На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведется обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использовать», – указал глава Госдепа.
При этом он уточнил, что украинская сторона запрашивала использование Starshield для нанесения ударов по объектам на территории России, однако на текущий момент такой доступ им не предоставлен.
14 октября основатель SpaceX Илон Маск в ответ на заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи Starlink на скоростях до 160 км/ч и полной отмене ограничения для военной модификации Starshield сообщил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач и не должна использоваться для наступательных военных операций. Он отметил, что подобное применение недопустимо для коммерческой компании.