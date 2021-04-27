Правительство прогнозирует инфляцию за 2021 год на уровне 4-4,5%
Инфляция в России по итогам текущего года приблизится к целевой и будет в диапазоне 4-4,5%, заявил журналистам первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
«Наша оценка — мы выйдем, скорее всего, за границу 4% уровня, но мы видим, что инфляция на внутреннем рынке постепенно начала замедляться, а по отдельным товарам она находится в красной зоне, мы это тоже хорошо видим. Оценка по году находится в диапазоне от 4 до 4,5% — оценка правительства», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Белоусов пояснил, что правительство в данный момент фиксирует ускорение инфляции на мировом рынке, поэтому создало «развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски». Так, по словам вице-премьера, сейчас ведомства прорабатывают вопрос о возврате к практике товарных интервенций.
Оценка правительства по инфляции в целом совпадает с той, что составило Министерство экономического развития. Там ожидают, что по итогам года она будет на уровне 4,3% при целевом значении Банка России в 4%.
При этом сам ЦБ 23 апреля выпустил менее оптимистичный среднесрочный прогноз. В соответствии с ним, инфляция в 2021 г. составит 4,7-5,2%. Таким образом, регулятор ухудшил свой предыдущий прогноз на 1 п. п. Причиной ускорения темпа роста цен в России в ЦБ назвали устойчивое восстановление внутреннего спроса при ограниченном предложении и повышенном давлении со стороны издержек предприятий, временные затруднения в производственных и логистических цепочках, а также ограничения на зарубежные поездки, из-за которых люди тратят накопленные на путешествия средства внутри страны.
По актуальному прогнозу ЦБ, инфляция вернется к цели в 2022 г. В марте же ее годовой показатель достиг пятилетнего максимума в 5,8%. При этом, несмотря на повышенный уровень роста цен, в Кремле заявили, что правительству удалось сдержать инфляцию в стране.