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Правительство прогнозирует инфляцию за 2021 год на уровне 4-4,5%

Ведомости

Инфляция в России по итогам текущего года приблизится к целевой и будет в диапазоне 4-4,5%, заявил журналистам первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

«Наша оценка — мы выйдем, скорее всего, за границу 4% уровня, но мы видим, что инфляция на внутреннем рынке постепенно начала замедляться, а по отдельным товарам она находится в красной зоне, мы это тоже хорошо видим. Оценка по году находится в диапазоне от 4 до 4,5% — оценка правительства», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Белоусов пояснил, что правительство в данный момент фиксирует ускорение инфляции на мировом рынке, поэтому создало «развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски». Так, по словам вице-премьера, сейчас ведомства прорабатывают вопрос о возврате к практике товарных интервенций.

Оценка правительства по инфляции в целом совпадает с той, что составило Министерство экономического развития. Там ожидают, что по итогам года она будет на уровне 4,3% при целевом значении Банка России в 4%.

При этом сам ЦБ 23 апреля выпустил менее оптимистичный среднесрочный прогноз. В соответствии с ним, инфляция в 2021 г. составит 4,7-5,2%. Таким образом, регулятор ухудшил свой предыдущий прогноз на 1 п. п. Причиной ускорения темпа роста цен в России в ЦБ назвали устойчивое восстановление внутреннего спроса при ограниченном предложении и повышенном давлении со стороны издержек предприятий, временные затруднения в производственных и логистических цепочках, а также ограничения на зарубежные поездки, из-за которых люди тратят накопленные на путешествия средства внутри страны.

По актуальному прогнозу ЦБ, инфляция вернется к цели в 2022 г. В марте же ее годовой показатель достиг пятилетнего максимума в 5,8%. При этом, несмотря на повышенный уровень роста цен, в Кремле заявили, что правительству удалось сдержать инфляцию в стране.

Ранее по теме: Песков оценил усилия правительства по сдерживанию цен в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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