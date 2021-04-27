Правительство прогнозирует инфляцию за 2021 год на уровне 4-4,5%

«Наша оценка — мы выйдем, скорее всего, за границу 4% уровня, но мы видим, что инфляция на внутреннем рынке постепенно начала замедляться, а по отдельным товарам она находится в красной зоне, мы это тоже хорошо видим. Оценка по году находится в диапазоне от 4 до 4,5% — оценка правительства», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).