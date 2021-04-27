Песков оценил усилия правительства по сдерживанию цен в России

На фоне роста инфляции правительство установило предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре в годовом выражении более чем на 70% и 23% соответственно. Однако, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, этот шаг имел очень ограниченное и краткосрочное влияние. По оценке регулятора, благодаря данной мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в I квартале 2021 г. — на 0,2%.