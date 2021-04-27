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Песков оценил усилия правительства по сдерживанию цен в России

Ведомости

Правительство смогло сдержать рост цен в стране, несмотря на конъюнктуру мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал данные Центробанка о росте инфляционных ожиданий населения до максимума с февраля 2017 г. — до 11,9%. Представитель Кремля подчеркнул, что в России на сегодняшний день «макроэкономическая стабильность очевидна».

«Существуют определенные мировые тенденции, связанные с повышением цен на продукты питания, на другие продукты. Эти мировые тенденции здесь минимизируются благодаря работе правительства. Но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться — наверняка это один из факторов», — сказал Песков.

Цены в России растут ускоренными темпами с конца прошлого года. В марте годовая инфляция достигла рекордных за пять лет 5,8%, тогда как целевое значение ЦБ — 4%. При этом в Министерстве экономического развития заявили, что такой показатель, вероятно, является пиковым и впоследствии рост цен замедлится.

На фоне роста инфляции правительство установило предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре в годовом выражении более чем на 70% и 23% соответственно. Однако, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, этот шаг имел очень ограниченное и краткосрочное влияние. По оценке регулятора, благодаря данной мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в I квартале 2021 г. — на 0,2%.

Ранее по теме: Набиуллина назвала альтернативные способы сдерживания цен в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных