Песков оценил усилия правительства по сдерживанию цен в России
Правительство смогло сдержать рост цен в стране, несмотря на конъюнктуру мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
Таким образом он прокомментировал данные Центробанка о росте инфляционных ожиданий населения до максимума с февраля 2017 г. — до 11,9%. Представитель Кремля подчеркнул, что в России на сегодняшний день «макроэкономическая стабильность очевидна».
«Существуют определенные мировые тенденции, связанные с повышением цен на продукты питания, на другие продукты. Эти мировые тенденции здесь минимизируются благодаря работе правительства. Но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться — наверняка это один из факторов», — сказал Песков.
Цены в России растут ускоренными темпами с конца прошлого года. В марте годовая инфляция достигла рекордных за пять лет 5,8%, тогда как целевое значение ЦБ — 4%. При этом в Министерстве экономического развития заявили, что такой показатель, вероятно, является пиковым и впоследствии рост цен замедлится.
На фоне роста инфляции правительство установило предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре в годовом выражении более чем на 70% и 23% соответственно. Однако, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, этот шаг имел очень ограниченное и краткосрочное влияние. По оценке регулятора, благодаря данной мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в I квартале 2021 г. — на 0,2%.