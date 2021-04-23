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Набиуллина назвала альтернативные способы сдерживания цен в России

Ведомости

Из-за подорожания ряда социально-значимых товаров можно вместо установления предельных цен, как сделало правительство России, прибегнуть к адресной поддержке нуждающихся и применять прочие механизмы сглаживания волатильности, заявила в ходе пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Конечно, есть тема резкого скачка цен на ряд товаров, важных для потребления населения, и социально-значимых товаров. Здесь, на наш взгляд, должно быть два механизма. Первый — адресная поддержка нуждающихся, это самый оптимальный вариант. И второй — в ограниченном числе случаев применение разных механизмов сглаживания волатильности, таких как демпферы, может быть, плавающие пошлины, которые применяются», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что ЦБ настаивает на необходимости скорейшего возвращения к рыночным способам регулирования цен в России. Однако конкретные механизмы регулятор с властями не обсуждал, так как это является прерогативой правительства.

Глава ЦБ заявила, что установление правительством предельных отпускных и розничных цен на сильно подорожавшие сахар и подсолнечное масло в декабре прошлого года оказало влияние на инфляцию, но «очень ограниченное и краткосрочное». По оценке регулятора, благодаря этой мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в первом квартале 2021 г. — на 0,2%.

«Считаем, что долгосрочно, конечно, это (госрегулирование цен. — прим. ред.) искажает рыночные сигналы производителям, может привести к недоинвестированию по некоторым направлениям, по которым регулируются цены», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ неоднократно призывала отказаться от административных ограничений стоимости товаров, мотивируя это тем, что такой подход искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Кроме того, Набиуллина предупреждала, что подобные шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов. 

Предельная отпускная стоимость сахара и подсолнечного масла в декабре прошлого года была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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