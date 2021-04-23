Набиуллина назвала альтернативные способы сдерживания цен в России
Из-за подорожания ряда социально-значимых товаров можно вместо установления предельных цен, как сделало правительство России, прибегнуть к адресной поддержке нуждающихся и применять прочие механизмы сглаживания волатильности, заявила в ходе пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Конечно, есть тема резкого скачка цен на ряд товаров, важных для потребления населения, и социально-значимых товаров. Здесь, на наш взгляд, должно быть два механизма. Первый — адресная поддержка нуждающихся, это самый оптимальный вариант. И второй — в ограниченном числе случаев применение разных механизмов сглаживания волатильности, таких как демпферы, может быть, плавающие пошлины, которые применяются», — сказала она.
Набиуллина напомнила, что ЦБ настаивает на необходимости скорейшего возвращения к рыночным способам регулирования цен в России. Однако конкретные механизмы регулятор с властями не обсуждал, так как это является прерогативой правительства.
Глава ЦБ заявила, что установление правительством предельных отпускных и розничных цен на сильно подорожавшие сахар и подсолнечное масло в декабре прошлого года оказало влияние на инфляцию, но «очень ограниченное и краткосрочное». По оценке регулятора, благодаря этой мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в первом квартале 2021 г. — на 0,2%.
«Считаем, что долгосрочно, конечно, это (госрегулирование цен. — прим. ред.) искажает рыночные сигналы производителям, может привести к недоинвестированию по некоторым направлениям, по которым регулируются цены», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ неоднократно призывала отказаться от административных ограничений стоимости товаров, мотивируя это тем, что такой подход искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. Кроме того, Набиуллина предупреждала, что подобные шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.
Предельная отпускная стоимость сахара и подсолнечного масла в декабре прошлого года была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако в конце марта ее продлили до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.