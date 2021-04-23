Набиуллина назвала альтернативные способы сдерживания цен в России

Глава ЦБ заявила, что установление правительством предельных отпускных и розничных цен на сильно подорожавшие сахар и подсолнечное масло в декабре прошлого года оказало влияние на инфляцию, но «очень ограниченное и краткосрочное». По оценке регулятора, благодаря этой мере индекс потребительских цен по итогам 2020 г. был на 0,1% ниже, чем мог бы, а в первом квартале 2021 г. — на 0,2%.