В России продлили заморозку цен на сахар и масло

Изначально соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на данные продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно, начали действовать в декабре прошлого года в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.