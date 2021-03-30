В России продлили заморозку цен на сахар и масло
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года. Об этом говорится на сайте кабмина.
Изначально соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на данные продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно, начали действовать в декабре прошлого года в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.
«Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении кабмина.
Правительство также скорректировало пошлины на ряд сельхозтоваров. Кроме того, в рамках данной работы были созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен.
О планах властей продлить действующую заморозку цен стало известно 22 марта по итогам заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которое провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Также правительство заявило о намерении предоставить производителям ряд субсидий.
Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта была на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. По итогам 2020 г. она была выше целевого значения Банка России в 4% — 4,9%. На пресс-конференции 19 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. 25 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале снижения инфляции в стране.