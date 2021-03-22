Правительство продлит заморозку цен на сахар и подсолнечное масло
Российские власти намерены после 1 апреля еще на два месяца продлить заморозку цен на белый сахар и до октября — на подсолнечное масло, сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которое провел первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
На данный момент в соответствии с соглашением, которое производители и торговые сети подписали в декабре 2020 года, отпускная цена белого сахара зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная — 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно. В правительстве отметили, что данные меры за время действия доказали свою эффективность.
«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года», — говорится на сайте кабмина.
Кроме того, планируется с 1 апреля предоставить производителям сахара, соблюдающим условия по отгрузке только в розницу, субсидии из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на кг товара при условии, что цена завода не будет повышена. Общий объем субсидий на данный момент оценивается в 3 млрд руб.
Правительство также намерено поддержать производителей подсолнечного масла — возмещать им затраты на производство. Механизм такого субсидирования планируется запустить на полгода. В этом случае сдерживание цен на продукты необходимо, заявили в Минпромторге.
«Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения «на полке» и окажет давление и на цены во всех сегментах», — отметили в ведомстве.
Также на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос о снятии с 15 мая по 31 августа 2021 г. пошлин на импорт сахара в объеме не более 350 тыс. тонн. Наконец, в этом году посевные площади под сахарную свеклу будут расширены и составят свыше 1 млн гектар. Это позволит в итоге получить свыше 6 млн тонн сахара — достаточного объема для гарантированного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, рассказали в Минсельхозе.
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил о годовом росте цен на сахар более чем на 70%, а подсолнечного масла — более чем на 23%. Позже вице-премьер Виктория Абрамченко пояснила, что данные продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже эти меры в Кремле оценили как успешные. 15 марта Минсельхоз отчитался о стабилизации цен на сахар на уровне ниже 36 руб. за кг.
При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина в декабре высказалась против подобных административных мер правительства по регулированию цен на продукты. Она пояснила, что к таким методам можно прибегать как к крайним при условии, что влияние рыночных механизмов уже исчерпано. Здесь же ситуация была не такой, сказала она. Также глава ЦБ добавила, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к «очевидным негативным эффектам»: «законсервирует дисбаланс спроса и предложения» и спровоцирует «разрастание этого дисбаланса», снизив мотивацию производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.
О нежелании «сильно вмешиваться в рыночные отношения» и продлевать действующие соглашения по заморозке цен 1 марта заявил также заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухова. Он выразил надежду, что правительству не придется продлевать действующие меры.
Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта была на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. По итогам 2020 г. она была выше целевого значения ЦБ в 4% — 4,9%. На пресс-конференции 19 марта Набиуллина заявила, что сейчас темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем инфляции начнет замедляться.