Правительство продлит заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина в декабре высказалась против подобных административных мер правительства по регулированию цен на продукты. Она пояснила, что к таким методам можно прибегать как к крайним при условии, что влияние рыночных механизмов уже исчерпано. Здесь же ситуация была не такой, сказала она. Также глава ЦБ добавила, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к «очевидным негативным эффектам»: «законсервирует дисбаланс спроса и предложения» и спровоцирует «разрастание этого дисбаланса», снизив мотивацию производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.