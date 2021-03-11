Путин рассказал о «жестком разговоре» из-за «ценовых ударов» по гражданам
Президент России Владимир Путин призвал соблюдать баланс при определении цен на продукты и смягчать «внутриценовые удары» по гражданам страны. Об этом он сказал в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Ну надо инструменты соответствующие применять и смягчать эти шаги», — сказал Путин.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.
9 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ростом цен на продукты питания в России удается держать под контролем несмотря на «давление целого ряда факторов».