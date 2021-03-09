Мишустин обязал усилить контроль за ценами на потребительском рынке
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в распоряжении.
Согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (12 позиций), Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги, Минтранс — за пассажирские перевозки (кроме такси), Минпросвещения – за услуги дошкольного, среднего и общего образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования. Росалкогольрегулирование — за алкогольную продукцию.
Мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. Отмечается, что при обнаружении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства. Они должны будут подготовить предложения по мерам реагирования в правительство.