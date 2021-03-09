Мишустин обязал усилить контроль за ценами на потребительском рынке

Согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (12 позиций), Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги, Минтранс — за пассажирские перевозки (кроме такси), Минпросвещения – за услуги дошкольного, среднего и общего образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования. Росалкогольрегулирование — за алкогольную продукцию.