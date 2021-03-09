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В Кремле оценили борьбу с ростом цен на продукты

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Ситуацию с ростом цен на продукты питания в России удается держать под контролем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в целом удается держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности. Но в то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о промежуточных итогах борьбы с ценами на продукты.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал инициативу депутата Госдумы Анатолия Выборного о наказании за вызывающие рост цен на продукты фейки. Согласно разработанному депутатом проекту поправок к ст. 185.3 УК о манипулировании рынком, наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, а юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

По словам Пескова, он не знаком с этой инициативой. «Фейковых сообщений много. Но здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай, здесь трудно обобщать. Если например считать фейками сообщения, которые не соответствуют каким-то обобщенным данным, – ну мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком?»,— подчеркнул он.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Ранее по теме: Мишустин обязал усилить контроль за ценами на потребительском рынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных