В Кремле оценили борьбу с ростом цен на продукты

По словам Пескова, он не знаком с этой инициативой. «Фейковых сообщений много. Но здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай, здесь трудно обобщать. Если например считать фейками сообщения, которые не соответствуют каким-то обобщенным данным, – ну мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком?»,— подчеркнул он.