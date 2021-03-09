В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил давать до трех лет тюрьмы тем, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации. Об этом сообщают «Известия».
Согласно разработанному депутатом проекту поправок к ст. 185.3 УК о манипулировании рынком, наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, а юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — пояснил Выборный, по мнению которого одним из факторов роста цен и дефицита является именно распространение заведомо ложной информации.
«Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит», — отметил депутат, отметив, что распространение ложной информациии делается с целью создать ажиотажный спрос, в том числе действующими в России иностранными компаниями. По мнению Выборного, они стараются подогнать внутрироссийские цены на продукты под выросшие общемировые.
Ранее Росстат заявил о росте темпа инфляции в феврале более чем в 2,5 раза. Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации. Куриные яйца подорожали в среднем по России на 2,3%. Ранее Минсельхоз предупредил, что цены на этот продукт растут из-за снижения предложения импортного и российского инкубационного яйца, а также повышения себестоимости и сокращения поголовья на фоне птичьего гриппа.
Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась в феврале на 0,2%, а на сахар — на 0,8%. Правительство стало сдерживать рост цен на эти продукты в конце прошлого года после того, как они подорожали более чем на 23% и 70% соответственно. Согласно подписанному в декабре 2020 г. соглашению производителей с Минсельхозом и Минпромторгом, предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действуют до 1 апреля 2021 г.