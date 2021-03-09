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В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил давать до трех лет тюрьмы тем, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации. Об этом сообщают «Известия».

Согласно разработанному депутатом проекту поправок к ст. 185.3 УК о манипулировании рынком, наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, а юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — пояснил Выборный, по мнению которого одним из факторов роста цен и дефицита является именно распространение заведомо ложной информации.

«Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит», — отметил депутат, отметив, что распространение ложной информациии делается с целью создать ажиотажный спрос, в том числе действующими в России иностранными компаниями. По мнению Выборного, они стараются подогнать внутрироссийские цены на продукты под выросшие общемировые.

Ранее Росстат заявил о росте темпа инфляции в феврале более чем в 2,5 раза. Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации. Куриные яйца подорожали в среднем по России на 2,3%. Ранее Минсельхоз предупредил, что цены на этот продукт растут из-за снижения предложения импортного и российского инкубационного яйца, а также повышения себестоимости и сокращения поголовья на фоне птичьего гриппа.

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Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась в феврале на 0,2%, а на сахар — на 0,8%. Правительство стало сдерживать рост цен на эти продукты в конце прошлого года после того, как они подорожали более чем на 23% и 70% соответственно. Согласно подписанному в декабре 2020 г. соглашению производителей с Минсельхозом и Минпромторгом, предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действуют до 1 апреля 2021 г.

Ранее по теме: Продовольственная инфляция начинает тормозить

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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