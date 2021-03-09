В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки

Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась в феврале на 0,2%, а на сахар — на 0,8%. Правительство стало сдерживать рост цен на эти продукты в конце прошлого года после того, как они подорожали более чем на 23% и 70% соответственно. Согласно подписанному в декабре 2020 г. соглашению производителей с Минсельхозом и Минпромторгом, предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действуют до 1 апреля 2021 г.