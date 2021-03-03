Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца

Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйцаМинсельхоз обещает им за это господдержку
Участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Продо», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) по итогам совещания в Минсельхозе 2 марта договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца, сообщило ведомство и подтвердил гендиректор союза Сергей Лахтюхов.
Он заметил, что речь не идет об установлении предельного уровня стоимости, а лишь о договоренности участников рынка не повышать цену до конца апреля. В случае с мясом это коснется только одного вида продукции – тушки цыпленка-бройлера. А вот на какой конкретно вид яйца будут сдерживаться цены, он не уточнил.
Цены на мясо и яйца растут из-за увеличения стоимости кормов для птицы, снижения производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращения поставок импортных инкубационных яиц (т. е. предназначенных для воспроизводства поголовья на птицефабриках) из Евросоюза, объясняет Минсельхоз. По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе в рознице стоил 75 руб., это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% до 147 руб./кг.