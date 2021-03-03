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Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца

Минсельхоз обещает им за это господдержку
Екатерина Бурлакова
Птицеводство сильно пострадало в связи с ростом себестоимости, сокращением поголовья из-за птичьего гриппа и снижением предложения импортного и российского инкубационного яйца /Алексей Мальгавко / РИА Новости

Участники Национального союза птицеводов (в него входят крупнейшие производители мяса – «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Продо», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и т. д.) по итогам совещания в Минсельхозе 2 марта договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца, сообщило ведомство и подтвердил гендиректор союза Сергей Лахтюхов.

Он заметил, что речь не идет об установлении предельного уровня стоимости, а лишь о договоренности участников рынка не повышать цену до конца апреля. В случае с мясом это коснется только одного вида продукции – тушки цыпленка-бройлера. А вот на какой конкретно вид яйца будут сдерживаться цены, он не уточнил.

Цены на мясо и яйца растут из-за увеличения стоимости кормов для птицы, снижения производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращения поставок импортных инкубационных яиц (т. е. предназначенных для воспроизводства поголовья на птицефабриках) из Евросоюза, объясняет Минсельхоз. По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе в рознице стоил 75 руб., это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% до 147 руб./кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных