Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца

Цены на мясо и яйца растут из-за увеличения стоимости кормов для птицы, снижения производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращения поставок импортных инкубационных яиц (т. е. предназначенных для воспроизводства поголовья на птицефабриках) из Евросоюза, объясняет Минсельхоз. По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе в рознице стоил 75 руб., это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% до 147 руб./кг.