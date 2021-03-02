Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицы

Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицыПтицеводам могут компенсировать затраты на производство 1 кг продукции
Минсельхоз разработал меры поддержки отрасли птицеводства для стабилизации цен на ее продукцию, рассказал «Ведомостям» источник в ведомстве и два участника совещания 1 марта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, где обсуждались эти вопросы.
В частности, ведомство предлагает увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с 1 до 1,5 млрд руб. на одного заемщика, говорит собеседник «Ведомостей» в Минсельхозе. Также предлагается пролонгировать льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Сейчас срок этих кредитов — до 8 лет.
Планируется снижать зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц (то есть предназначенных для воспроизводства поголовья на птицефабриках), продолжают собеседники «Ведомостей». Сейчас обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 г. – с 0 до 5%, с 1 января 2023 г. – до 15%. Также рассматривается еще одна мера — возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству инкубационного яйца, начиная с 2022 г.
Минсельхоз также сообщил, что участники Национального союза птицеводов (в него входят «Черкизово», «Приосколье», «Продо», «Агрокомплекс им Н.И. Ткачева» и т.д.) договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. 1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что по поручению Белоусова начала проверку производителей мяса и яиц на соблюдение ими требований антимонопольного законодательства.
Еще одной мерой поддержки может стать возмещение части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции — мяса и яиц, говорит собеседник «Ведомостей» в Минсельхозе. Это решение может действовать до 1 октября 2021 г. для птицеводов, не повышающих отпускные цены.
Пока это только предложения аграрного ведомства, которые предстоит согласовать правительству, говорит собеседник «Ведомостей» в Минсельхозе. Финансирование под эти меры пока также не предусмотрено. «Ведомости» направили запрос в правительство и аппарат Белоусова. Представитель Минсельхоза информацию об этих предложениях подтвердил.
В России с конца прошлого года сложился дефицит инкубационного яйца в России, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Часть используемого российскими птицеводами яйца — импортное (около 20% от годовой потребности). Основные поставщики — страны ЕС, многие из которых закрыты для поставок из-за птичьего гриппа, говорит он. Это создает дефицит этого материала на внутреннем рынке, в итоге производителям его не хватает. Это уже привело к росту цены. Ситуацию осложняет также и то, что Китай, крупнейший мировой потребитель мяса, из-за значительной потери поголовья свиней в результате африканской чумы свиней начал развивать птицеводство, и потому скупает на рынке инкубационное яйцо, из-за чего его сложно купить, в том числе и российским компаниям, добавляет эксперт.
О том, что производители планируют повышение цен на яйца и мясо птицы, в середине февраля сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Речь тогда шла о просьбе поставщиков повысить цену на 10%. Председатель президиума ассоциации Сергей Беляков объяснял это объективными факторами: ростом стоимости кормов, сокращением поголовья, распространением птичьего гриппа и т.д. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева уточнила «Ведомостям», что себестоимость продукции птицеводов в прошлом году увеличилась на 25%.