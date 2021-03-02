Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицы

В России с конца прошлого года сложился дефицит инкубационного яйца в России, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Часть используемого российскими птицеводами яйца — импортное (около 20% от годовой потребности). Основные поставщики — страны ЕС, многие из которых закрыты для поставок из-за птичьего гриппа, говорит он. Это создает дефицит этого материала на внутреннем рынке, в итоге производителям его не хватает. Это уже привело к росту цены. Ситуацию осложняет также и то, что Китай, крупнейший мировой потребитель мяса, из-за значительной потери поголовья свиней в результате африканской чумы свиней начал развивать птицеводство, и потому скупает на рынке инкубационное яйцо, из-за чего его сложно купить, в том числе и российским компаниям, добавляет эксперт.