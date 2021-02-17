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Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца и мясо птицы

Ведомости

Компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%. аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке. О предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию, что сети сообщили Минпромторгу о предложении производителей повысить цены. По его словам, предложение яиц и мяса птицы сокращается из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Производители также заявили о подорожании корма и существенном сокращении поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки производителей и вынуждают просить о повышении закупочных цен, отметил Беляков. По его словам, торговые сети пока не принимали решения поднять цены на птицу и яйца на 10% с учетом сокращения платежеспособного спроса.

В пресс-службе Минсельхоза изданию рассказали, что не слышали о предложении повысить закупочные цены на мясо птицы и яйца. По мнению министерства, отпускные цены на эти товары могут вырасти в краткосрочной перспективе, но предпосылок для существенного подорожания нет. 

По данным Минэкономразвития, мясо курицы подорожало с ноября 2020 г. по январь 2021 г. на 5,6%. Себестоимость яиц начала увеличиваться в сентябре. В министерстве рассказали, что подорожание товаров произошло из-за дисбаланса спроса и предложения. Производство мяса птицы и яиц сократилось из-за вспышек птичьего гриппа в некоторых регионах. Также в России подорожало зерно, что привело к повышению цен на корм для птиц, добавили в Минэкономразвития.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о просьбе производителей поднять закупочные цены на колбасу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных