Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца и мясо птицы

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию, что сети сообщили Минпромторгу о предложении производителей повысить цены. По его словам, предложение яиц и мяса птицы сокращается из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Производители также заявили о подорожании корма и существенном сокращении поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки производителей и вынуждают просить о повышении закупочных цен, отметил Беляков. По его словам, торговые сети пока не принимали решения поднять цены на птицу и яйца на 10% с учетом сокращения платежеспособного спроса.