Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца и мясо птицы
Компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%. аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке. О предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил изданию, что сети сообщили Минпромторгу о предложении производителей повысить цены. По его словам, предложение яиц и мяса птицы сокращается из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Производители также заявили о подорожании корма и существенном сокращении поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки производителей и вынуждают просить о повышении закупочных цен, отметил Беляков. По его словам, торговые сети пока не принимали решения поднять цены на птицу и яйца на 10% с учетом сокращения платежеспособного спроса.
В пресс-службе Минсельхоза изданию рассказали, что не слышали о предложении повысить закупочные цены на мясо птицы и яйца. По мнению министерства, отпускные цены на эти товары могут вырасти в краткосрочной перспективе, но предпосылок для существенного подорожания нет.
По данным Минэкономразвития, мясо курицы подорожало с ноября 2020 г. по январь 2021 г. на 5,6%. Себестоимость яиц начала увеличиваться в сентябре. В министерстве рассказали, что подорожание товаров произошло из-за дисбаланса спроса и предложения. Производство мяса птицы и яиц сократилось из-за вспышек птичьего гриппа в некоторых регионах. Также в России подорожало зерно, что привело к повышению цен на корм для птиц, добавили в Минэкономразвития.