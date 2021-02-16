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«Коммерсантъ» узнал о просьбе производителей поднять закупочные цены на колбасу

Ведомости

Переработчики мяса обратились к ритейлерам с просьбой поднять закупочные цены на колбасу и сосиски на 10-15% из-за роста цен на сырье, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. 

По данным издания, такое обращение получила «Лента». Представитель сети рассказал, что изготовители просят поднять цену в пределах 10% из-за подорожания сырья. Источник издания в другой крупной сети подтвердил эту информацию. Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщил, что компания рассматривает все обращения поставщиков. Metro, Auchan, «Магнит», «Дикси» и «Вкусвилл» не предоставили комментарии. 

Крупный переработчик мяса сообщил «Коммерсанту», что цена тушки бройлера первой категории выросла с 87-92 руб. в феврале 2020 г. до 134-138 руб. в феврале 2021 г. Цена свинины на кости увеличилась с 119 руб. за 1 кг до 134-138 руб. Коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов рассказал, что в этом году может также вырасти цена на говядину в пределах 15%, в том числе из-за увеличения себестоимости. 

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что в опте наблюдается дисбаланс, потому что в декабре прошлого года из-за вспышки африканской чумы свиней пришлось уничтожить до 500 тыс. животных. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что, несмотря на рост цен на свинину на 10% в феврале, сейчас она стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. По его словам, повышаются расходы мясопереработчиков на специи, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию. 

В Минсельхозе изданию заявили, что пока не получали обращения переработчиков мяса. В министерстве не видят причин для роста цен на мясо: в начале года цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка. По данным Минсельхоза, такая же ситуация сложилась на рынке птицы. По данным министерства, цены на куриное мясо сейчас чуть ниже, чем два года назад. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных