«Коммерсантъ» узнал о просьбе производителей поднять закупочные цены на колбасу

В Минсельхозе изданию заявили, что пока не получали обращения переработчиков мяса. В министерстве не видят причин для роста цен на мясо: в начале года цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка. По данным Минсельхоза, такая же ситуация сложилась на рынке птицы. По данным министерства, цены на куриное мясо сейчас чуть ниже, чем два года назад.