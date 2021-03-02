Продовольственная инфляция начинает тормозить

«В январе по сравнению с декабрем в России, как и в ЕС, среди наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост цен был отмечен на овощи – 6,3%, – отмечает Росстат. – Цены на рыбу и морепродукты в России увеличились на 0,8% (в ЕС на 1,3%), на хлебобулочные изделия и крупы, а также на мясо и мясопродукты – на 0,6% (в ЕС на 0,3% и 0,4% соответственно). Молочные изделия, сыры и яйца подорожали на 0,3% (в странах ЕС в среднем на 0,5%), масла и жиры – на 0,2% (в ЕС на 1,6%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – на 0,1% (в ЕС в среднем на 0,7%)».