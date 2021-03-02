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Продовольственная инфляция начинает тормозить

Рост цен на продукты в январе существенно замедлился по сравнению с декабрем, сообщил Росстат
Александра Кошкина
Овощи стали лидерами роста цен и в России, и в Евросоюзе /Максим Стулов / Ведомости

Продовольственная инфляция на продукты питания в январе достигла 8,2% в годовом исчислении, сообщил Росстат. Это гораздо выше, чем в европейских странах. Например, во Франции этот показатель составил 1,1%, в Италии – 0,6%, в Германии – 2,1%, а в среднем по Евросоюзу цены на продовольствие выросли по сравнению с январем прошлого года на 1,1%. Однако темпы инфляции в России замедляются: если в декабре продукты подорожали на 1,9%, то в январе – на 1,2%. В Европе же продовольствие дорожает все быстрее: цены выросли на 0,9% в январе после снижения на 0,4% в декабре.

«В январе по сравнению с декабрем в России, как и в ЕС, среди наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост цен был отмечен на овощи – 6,3%, – отмечает Росстат. – Цены на рыбу и морепродукты в России увеличились на 0,8% (в ЕС на 1,3%), на хлебобулочные изделия и крупы, а также на мясо и мясопродукты – на 0,6% (в ЕС на 0,3% и 0,4% соответственно). Молочные изделия, сыры и яйца подорожали на 0,3% (в странах ЕС в среднем на 0,5%), масла и жиры – на 0,2% (в ЕС на 1,6%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – на 0,1% (в ЕС в среднем на 0,7%)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных