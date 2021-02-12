ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год
Банк России изменил прогноз по инфляции по итогам этого года. Теперь регулятор считает, что она составит 3,7-4,2%, что на 0,2 п.п. больше ожидаемых в конце октября значений, следует из обновленного среднесрочного прогноза ЦБ.
«В феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
Пока же инфляция в России остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2% после 4,9% в декабре 2020 г. ЦБ пояснил, что подобная динамика обусловлена ростом цен на мировых товарных рынках и продолжением переноса в цены наблюдаемого ранее ослабления рубля.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. 5 февраля ведомство отметило, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, поднявшись выше 5% впервые с первого полугодия 2019 г. Перед этим, 2 февраля, заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.
При этом прогноз по росту экономики в 2021 г. ЦБ сохранил. Регулятор полагает, что ВВП России по итогам года составит 3-4% после падения на 3,1% в 2020 г.