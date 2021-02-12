ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. 5 февраля ведомство отметило, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, поднявшись выше 5% впервые с первого полугодия 2019 г. Перед этим, 2 февраля, заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.